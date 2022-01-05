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Омикрон может остаться с нами навсегда. Откровения врача
Врач предупредил о бесконечной циркуляции омикрон-штамма - РИА Новости, 05.01.2022
Омикрон может остаться с нами навсегда. Откровения врача
Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил в беседе с порталом Ura.ru, что омикрон-штамм коронавируса может начать бесконечно... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T04:59
2022-01-05T04:59
2022-01-05T04:59
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье
сергей токарев
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил в беседе с порталом Ura.ru, что омикрон-штамм коронавируса может начать бесконечно циркулировать из-за способности передаваться между животными и людьми.Он также добавил, что сейчас новый штамм активно вытесняет вариацию "дельта", но, подчеркнул медик, пока рано делать выводы, завершится ли этот процесс окончательной победой "омикрона".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, воз, здоровье, сергей токарев, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Врач предупредил о бесконечной циркуляции омикрон-штамма
Профилактолог Токарев: омикрон-штамм COVID-19 может начать циркулировать бесконечно