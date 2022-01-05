https://ria.ru/20220105/tsirkulyatsiya-1766600971.html

Омикрон может остаться с нами навсегда. Откровения врача

Врач предупредил о бесконечной циркуляции омикрон-штамма - РИА Новости, 05.01.2022

Омикрон может остаться с нами навсегда. Откровения врача

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил в беседе с порталом Ura.ru, что омикрон-штамм коронавируса может начать бесконечно... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T04:59

2022-01-05T04:59

2022-01-05T04:59

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье

сергей токарев

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578461080_0:211:3265:2048_1920x0_80_0_0_743de71e875155b25f75404674d24c91.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил в беседе с порталом Ura.ru, что омикрон-штамм коронавируса может начать бесконечно циркулировать из-за способности передаваться между животными и людьми.Он также добавил, что сейчас новый штамм активно вытесняет вариацию "дельта", но, подчеркнул медик, пока рано делать выводы, завершится ли этот процесс окончательной победой "омикрона".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220103/omikron-1766477208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воз, здоровье, сергей токарев, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса