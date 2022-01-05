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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/tseny-1766658186.html
Эксперт оценила влияние беспорядков в Казахстане на рынок нефти
Эксперт оценила влияние беспорядков в Казахстане на рынок нефти - РИА Новости, 05.01.2022
Эксперт оценила влияние беспорядков в Казахстане на рынок нефти
Мировые цены на газ и нефть пока не подвержены влиянию со стороны протестов в Казахстане, изменить это может только появление дополнительных новостей,... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:28
2022-01-05T19:40
беспорядки в казахстане
экономика
казахстан
мангистауская область
рэу имени г. в. плеханова
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мировые цены на газ и нефть пока не подвержены влиянию со стороны протестов в Казахстане, изменить это может только появление дополнительных новостей, прокомментировала для РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская."Ощутимого влияния на общий уровень цен ситуация в Казахстане не оказывает, но многое зависит от СМИ. Пока западные СМИ не очень активно транслируют ситуацию в Казахстане. А рынок газа очень эластичен к любым новостям, в той или иной степени связанным с этим", - отметила Лебединская.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Но протесты распространились и на другие города.В результате президент ввел в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января и отправил в отставку правительство, заявив, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП. Тем не менее протесты продолжаются, СМИ сообщают, что, в частности, люди заняли резиденцию самого Токаева в Алма-Ате.И действительно, несмотря на то, что повод для протестов был нефтегазовый, котировки газа и нефти на мировых биржах в среду не реагируют на ситуацию в Казахстане. Цена нефти марок Brent и WTI не отходит далеко от отметок вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 80 и 77 долларов за баррель соответственно. Стоимость ближайших, февральских фьючерсов на газ также по-прежнему умеренно растёт, находясь в среду в диапазоне от 1050 до 1100 долларов за тысячу кубометров.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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мангистауская область
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экономика, казахстан, мангистауская область, рэу имени г. в. плеханова, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, ольга лебединская
18:28 05.01.2022 (обновлено: 19:40 05.01.2022)
 
Эксперт оценила влияние беспорядков в Казахстане на рынок нефти

Эксперт Лебединская: ситуация в Казахстане не оказывает ощутимого влияния на рынок нефти

© Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди на улице в Алма-Ате
Люди на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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Люди на улице в Алма-Ате
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мировые цены на газ и нефть пока не подвержены влиянию со стороны протестов в Казахстане, изменить это может только появление дополнительных новостей, прокомментировала для РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
"Ощутимого влияния на общий уровень цен ситуация в Казахстане не оказывает, но многое зависит от СМИ. Пока западные СМИ не очень активно транслируют ситуацию в Казахстане. А рынок газа очень эластичен к любым новостям, в той или иной степени связанным с этим", - отметила Лебединская.
В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Но протесты распространились и на другие города.
В результате президент ввел в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января и отправил в отставку правительство, заявив, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП. Тем не менее протесты продолжаются, СМИ сообщают, что, в частности, люди заняли резиденцию самого Токаева в Алма-Ате.
И действительно, несмотря на то, что повод для протестов был нефтегазовый, котировки газа и нефти на мировых биржах в среду не реагируют на ситуацию в Казахстане. Цена нефти марок Brent и WTI не отходит далеко от отметок вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 80 и 77 долларов за баррель соответственно. Стоимость ближайших, февральских фьючерсов на газ также по-прежнему умеренно растёт, находясь в среду в диапазоне от 1050 до 1100 долларов за тысячу кубометров.
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Вчера, 17:53Беспорядки в Казахстане
СМИ: рабочие крупного завода в Казахстане устроили забастовку
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
Беспорядки в КазахстанеЭкономикаКазахстанМангистауская областьРЭУ имени Г. В. ПлехановаЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевОльга Лебединская
 
 
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