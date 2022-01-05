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Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин - РИА Новости, 05.01.2022
Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания правительства поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин и дал ряд... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T06:40
2022-01-05T07:00
в мире
казахстан
акции протеста в казахстане
касым-жомарт токаев
нур-султан
мангистауская область
жанаозен
актау
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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания правительства поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин и дал ряд других поручений для стабилизации социально-экономической ситуации, сообщила его пресс-служба.Добавляется, что Токаев поручил "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней", "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".Также президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент также отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
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в мире, казахстан, акции протеста в казахстане, касым-жомарт токаев, нур-султан, мангистауская область, жанаозен, актау
06:40 05.01.2022 (обновлено: 07:00 05.01.2022)
 
Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин

Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен помимо СПГ на бензин и дизель

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания правительства поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин и дал ряд других поручений для стабилизации социально-экономической ситуации, сообщила его пресс-служба.

"Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", говорится в списке поручений.

Добавляется, что Токаев поручил "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней", "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".
Также президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент также отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
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