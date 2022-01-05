17:01 05.01.2022 (обновлено: 19:39 05.01.2022)
Председатель "Мира" опроверг сообщения о требованиях выйти в эфир
Председатель "Мира" Батыршин опроверг сообщения о требованиях нападавших выйти в эфир
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Протестующие в казахстанской Алма-Ате, которые ворвались в офис представительства телеканала "Мир", не требовали выхода в эфир, заявил председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин.
Ранее телекомпания заявила, что ее офис в Алма-Ате был разгромлен во время беспорядков, оборудование уничтожено. Однако все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал.
"В офис ворвались неизвестные. Они разгромили спутниковую аппаратную, рабочие места журналистов. Сообщение о том, что кто-то потребовал выхода в эфир, не соответствует действительности. Естественно, наши сотрудники - люди ответственные, и перед тем как покинуть офис, все отключили", - приводит Telegram-канал "МИР 24. Первый Евразийский" слова Батыршина.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Алма-Ате не работают сотовая связь, интернет и телевидение.
В среду митингующие ворвались в городскую администрацию Алма-Аты и подожгли ее, а затем заняли резиденцию президента Казахстана.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.