Президент Казахстана назначил нового начальника службы госохраны
Президент Казахстана Токаев назначил нового начальника службы госохраны Исабекова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сакена Исабекова начальником службы государственной охраны республики, сообщила пресс-служба главы государства.
"Назначить Исабекова Сакена Саиновича начальником службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Ранее Исабеков работал заместителем начальника службы государственной охраны – начальником службы охраны президента. Прежний глава службы госохраны Ермек Сагимбаев ранее в этот день был назначен главой Комитета национальной безопасности.
Кроме того, Токаев назначил нового заместителя председателя КНБ – директора службы специального назначения "А". Им вместо Ануара Садыкулова стал Берик Кунанбаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".