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Террористические банды в Казахстане захватили самолеты, заявил Токаев

Террористические банды в Казахстане захватили самолеты, заявил Токаев - РИА Новости, 05.01.2022

Террористические банды в Казахстане захватили самолеты, заявил Токаев

Террористические банды в Казахстане захватили крупные объекты, в том числе самолеты, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:46

2022-01-05T21:46

2022-01-05T22:02

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

алма-ата

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Террористические банды в Казахстане захватили крупные объекты, в том числе самолеты, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Террористические банды захватывают крупные объекты, в частности в Алма-Ате захвачены около пяти самолетов, в том числе иностранные самолеты", - сказал Токаев, его обращение транслировали местные каналы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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2022

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казахстан, в мире, алма-ата, касым-жомарт токаев