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Террористические банды в Казахстане захватили самолеты, заявил Токаев
Террористические банды в Казахстане захватили самолеты, заявил Токаев - РИА Новости, 05.01.2022
Террористические банды в Казахстане захватили самолеты, заявил Токаев
Террористические банды в Казахстане захватили крупные объекты, в том числе самолеты, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T21:46
2022-01-05T21:46
2022-01-05T22:02
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
алма-ата
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Террористические банды в Казахстане захватили крупные объекты, в том числе самолеты, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Террористические банды захватывают крупные объекты, в частности в Алма-Ате захвачены около пяти самолетов, в том числе иностранные самолеты", - сказал Токаев, его обращение транслировали местные каналы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, в мире, алма-ата, касым-жомарт токаев
21:46 05.01.2022 (обновлено: 22:02 05.01.2022)
Террористические банды в Казахстане захватили самолеты, заявил Токаев
Президент Токаев: террористические банды в Казахстане захватили крупные объекты и самолеты