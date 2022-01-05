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У Москвы нет данных об эвакуации Токаева в Россию, сообщил источник

У Москвы нет данных об эвакуации Токаева в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 05.01.2022

У Москвы нет данных об эвакуации Токаева в Россию, сообщил источник

У Москвы нет данных об эвакуации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, ситуация пока не требует такого шага, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:12

2022-01-05T17:12

2022-01-05T18:10

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У Москвы нет данных об эвакуации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, ситуация пока не требует такого шага, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Мы не считаем, что ситуация настолько обострена, что потребовала бы столь радикального шага. Наши данные не подтверждают эту информацию", — сказал собеседник агентства.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако акции протеста распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, добавив, что "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 07:00 до 23:00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продажи оружия, боеприпасов и алкоголя, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, москва, алматинская область, касым-жомарт токаев, россия