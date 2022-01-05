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Токаев выразил уверенность, что народ Казахстана его поддержит

Токаев выразил уверенность, что народ Казахстана его поддержит - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев выразил уверенность, что народ Казахстана его поддержит

Президент Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в Казахстане выразил уверенность, что народ его поддержит. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:43

2022-01-05T16:43

2022-01-05T16:51

беспорядки в казахстане

в мире

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в Казахстане выразил уверенность, что народ его поддержит."Уверен, народ меня поддержит", — заявил Токаев, выступая с телеобращением к народу. Видеозапись обращения распространилась в соцсетях.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 07:00 до 23:00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев