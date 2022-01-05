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Россия остается на первом месте по числу туристов, прибывающих в Таиланд

Россия остается на первом месте по числу туристов, прибывающих в Таиланд - РИА Новости, 05.01.2022

Россия остается на первом месте по числу туристов, прибывающих в Таиланд

Россия продолжает оставаться во главе списка стран, граждане которых приезжают в Таиланд в качестве туристов по результатам первых четырех дней 2022 года,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:13

2022-01-05T14:13

2022-01-05T14:13

туризм

таиланд

чонбури (провинция)

прают чан-оча

туристы

россия

коронавирус covid-19

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БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Россия продолжает оставаться во главе списка стран, граждане которых приезжают в Таиланд в качестве туристов по результатам первых четырех дней 2022 года, заявил в среду на пресс-конференции в Доме правительства в Бангкоке заместитель официального представителя МИД Таиланда и заместитель представителя правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Натапхану Нопхакун."Россия продолжает лидировать по количеству туристов, въезжающих в эти дни в Таиланд. За четыре дня, с 1 по 4 января, в страну въехали 2 511 российских туристов", — заявил он, добавив, что второе место в списке занимает Швеция (1 633 туриста), третье – Германия (1 581 турист), четвертое – Великобритания (1 435 туристов), и пятое – США (1 434 туриста). Всего за первые четыре дня 2022 года в страну въехали 32 627 путешественников, из них 30 078 — по бескарантинным программам Test & Go и "туристических песочниц". Только у 605 человек из этого количества, то есть чуть больше, чем у 1,8 процента, было обнаружено заражение COVID-19", — отметил представитель МИД.Он уточнил, что подавляющее большинство прибывших в страну с 1 по 4 января международных путешественников обращались за разрешениями на въезд через предназначенное для этого приложение Thailand Pass до 22 декабря 2021 года, когда прием заявок на бескарантинный въезд для полностью вакцинированных туристов был временно приостановлен, за исключением заявок на въезд на остров Пхукет, в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон"."В настоящее время в Таиланде обнаружены более 2 300 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса, и это, в основном, не ввозные, а внутренние заражения", — сказал Нопхакун."В связи с этим правительственный Цент по контролю и борьбе с распространением COVID-19 предложил продлить временную приостановку рассмотрения и выдачи разрешений на бескарантинный въезд в страну, кроме острова Пхукет, еще на некоторое время. Мы пока не можем назвать точную дату, до которой будет продлена эта вынужденная мера, но надеемся назвать эту дату в пятницу, после заседания полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча", — сообщил он.Нопхакун отметил, что за время новогодних каникул (30 декабря – 3 января), которые закончились в Таиланде во вторник, появилась тенденция к увеличению количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."Это связано с передвижением по стране большого количества граждан в новогодние праздники. Наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружено в тех провинциях, куда приехало наибольшее количество гостей из других частей страны: Бангкок, Чонбури и провинции северо-востока и севера страны", — рассказал он, отметив, однако, что, несмотря на увеличение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и возобновившуюся в ряде регионов нехватку больничных коек, смертность от COVID-19 в Таиланде в эти дни самая низкая за период с конца апреля 2020 года, когда в стране началась сильнейшая вспышка инфекции за все время пандемии.В среду в Таиланде зарегистрировано 3 899 новых заражений коронавирусной инфекцией и 19 смертей от COVID-19. За время пандемии в стране заболели 2 239 475 человек, выздоровели 2 182 829 человек, скончались 21 769 человек.

https://ria.ru/20210930/tailand-1752288463.html

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таиланд

чонбури (провинция)

россия

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таиланд, чонбури (провинция), прают чан-оча, туристы, россия, коронавирус covid-19