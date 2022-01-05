Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220105/tailand-1766630103.html
Россия остается на первом месте по числу туристов, прибывающих в Таиланд
Россия остается на первом месте по числу туристов, прибывающих в Таиланд - РИА Новости, 05.01.2022
Россия остается на первом месте по числу туристов, прибывающих в Таиланд
Россия продолжает оставаться во главе списка стран, граждане которых приезжают в Таиланд в качестве туристов по результатам первых четырех дней 2022 года,... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:13
2022-01-05T14:13
туризм
таиланд
чонбури (провинция)
прают чан-оча
туристы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594462957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0442b7a23b39a98996508ea7c3d629f.jpg
БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Россия продолжает оставаться во главе списка стран, граждане которых приезжают в Таиланд в качестве туристов по результатам первых четырех дней 2022 года, заявил в среду на пресс-конференции в Доме правительства в Бангкоке заместитель официального представителя МИД Таиланда и заместитель представителя правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Натапхану Нопхакун."Россия продолжает лидировать по количеству туристов, въезжающих в эти дни в Таиланд. За четыре дня, с 1 по 4 января, в страну въехали 2 511 российских туристов", — заявил он, добавив, что второе место в списке занимает Швеция (1 633 туриста), третье – Германия (1 581 турист), четвертое – Великобритания (1 435 туристов), и пятое – США (1 434 туриста). Всего за первые четыре дня 2022 года в страну въехали 32 627 путешественников, из них 30 078 — по бескарантинным программам Test &amp; Go и "туристических песочниц". Только у 605 человек из этого количества, то есть чуть больше, чем у 1,8 процента, было обнаружено заражение COVID-19", — отметил представитель МИД.Он уточнил, что подавляющее большинство прибывших в страну с 1 по 4 января международных путешественников обращались за разрешениями на въезд через предназначенное для этого приложение Thailand Pass до 22 декабря 2021 года, когда прием заявок на бескарантинный въезд для полностью вакцинированных туристов был временно приостановлен, за исключением заявок на въезд на остров Пхукет, в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон"."В настоящее время в Таиланде обнаружены более 2 300 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса, и это, в основном, не ввозные, а внутренние заражения", — сказал Нопхакун."В связи с этим правительственный Цент по контролю и борьбе с распространением COVID-19 предложил продлить временную приостановку рассмотрения и выдачи разрешений на бескарантинный въезд в страну, кроме острова Пхукет, еще на некоторое время. Мы пока не можем назвать точную дату, до которой будет продлена эта вынужденная мера, но надеемся назвать эту дату в пятницу, после заседания полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча", — сообщил он.Нопхакун отметил, что за время новогодних каникул (30 декабря – 3 января), которые закончились в Таиланде во вторник, появилась тенденция к увеличению количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."Это связано с передвижением по стране большого количества граждан в новогодние праздники. Наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружено в тех провинциях, куда приехало наибольшее количество гостей из других частей страны: Бангкок, Чонбури и провинции северо-востока и севера страны", — рассказал он, отметив, однако, что, несмотря на увеличение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и возобновившуюся в ряде регионов нехватку больничных коек, смертность от COVID-19 в Таиланде в эти дни самая низкая за период с конца апреля 2020 года, когда в стране началась сильнейшая вспышка инфекции за все время пандемии.В среду в Таиланде зарегистрировано 3 899 новых заражений коронавирусной инфекцией и 19 смертей от COVID-19. За время пандемии в стране заболели 2 239 475 человек, выздоровели 2 182 829 человек, скончались 21 769 человек.
https://ria.ru/20210930/tailand-1752288463.html
https://ria.ru/20211114/tailand-1758537373.html
таиланд
чонбури (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594462957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84bba99ec4b4321c717ef8ac605e9dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, чонбури (провинция), прают чан-оча, туристы, россия, коронавирус covid-19
14:13 05.01.2022
 
Россия остается на первом месте по числу туристов, прибывающих в Таиланд

Россия остается на первом месте по количеству прибывающих в Таиланд туристов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Россия продолжает оставаться во главе списка стран, граждане которых приезжают в Таиланд в качестве туристов по результатам первых четырех дней 2022 года, заявил в среду на пресс-конференции в Доме правительства в Бангкоке заместитель официального представителя МИД Таиланда и заместитель представителя правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Натапхану Нопхакун.
"Россия продолжает лидировать по количеству туристов, въезжающих в эти дни в Таиланд. За четыре дня, с 1 по 4 января, в страну въехали 2 511 российских туристов", — заявил он, добавив, что второе место в списке занимает Швеция (1 633 туриста), третье – Германия (1 581 турист), четвертое – Великобритания (1 435 туристов), и пятое – США (1 434 туриста). Всего за первые четыре дня 2022 года в страну въехали 32 627 путешественников, из них 30 078 — по бескарантинным программам Test & Go и "туристических песочниц". Только у 605 человек из этого количества, то есть чуть больше, чем у 1,8 процента, было обнаружено заражение COVID-19", — отметил представитель МИД.
Он уточнил, что подавляющее большинство прибывших в страну с 1 по 4 января международных путешественников обращались за разрешениями на въезд через предназначенное для этого приложение Thailand Pass до 22 декабря 2021 года, когда прием заявок на бескарантинный въезд для полностью вакцинированных туристов был временно приостановлен, за исключением заявок на въезд на остров Пхукет, в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
"В настоящее время в Таиланде обнаружены более 2 300 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса, и это, в основном, не ввозные, а внутренние заражения", — сказал Нопхакун.
"В связи с этим правительственный Цент по контролю и борьбе с распространением COVID-19 предложил продлить временную приостановку рассмотрения и выдачи разрешений на бескарантинный въезд в страну, кроме острова Пхукет, еще на некоторое время. Мы пока не можем назвать точную дату, до которой будет продлена эта вынужденная мера, но надеемся назвать эту дату в пятницу, после заседания полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча", — сообщил он.
Нопхакун отметил, что за время новогодних каникул (30 декабря – 3 января), которые закончились в Таиланде во вторник, появилась тенденция к увеличению количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября 2021, 00:36Туризм
Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам
"Это связано с передвижением по стране большого количества граждан в новогодние праздники. Наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружено в тех провинциях, куда приехало наибольшее количество гостей из других частей страны: Бангкок, Чонбури и провинции северо-востока и севера страны", — рассказал он, отметив, однако, что, несмотря на увеличение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и возобновившуюся в ряде регионов нехватку больничных коек, смертность от COVID-19 в Таиланде в эти дни самая низкая за период с конца апреля 2020 года, когда в стране началась сильнейшая вспышка инфекции за все время пандемии.
В среду в Таиланде зарегистрировано 3 899 новых заражений коронавирусной инфекцией и 19 смертей от COVID-19. За время пандемии в стране заболели 2 239 475 человек, выздоровели 2 182 829 человек, скончались 21 769 человек.
Плавучий рынок в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября 2021, 08:00Туризм
Невероятная тайская кухня: как приготовить дома идеальные том ям и пад тай
 
ТуризмТаиландЧонбури (провинция)Прают Чан-ОчатуристыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
Лента новостейМолния
Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в КазахстанЭксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством