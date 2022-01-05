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Как заранее распознать суррогатный алкоголь

Токсиколог рассказал, почему нельзя заранее распознать опасный алкоголь - РИА Новости, 05.01.2022

Как заранее распознать суррогатный алкоголь

Любители "пить все что горит" продвигают идею, что можно легко отличить суррогатный алкоголь на метаноле от относительно безопасного на этаноле. Почему это не... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T02:15

2022-01-05T02:15

2022-01-05T02:15

общество

алкоголь

здоровье

россия

алексей лодягин

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Любители "пить все что горит" продвигают идею, что можно легко отличить суррогатный алкоголь на метаноле от относительно безопасного на этаноле. Почему это не так, объяснил в интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Лодягин.Отравление суррогатным алкоголем может привести к самым тяжелым последствиям, даже к смерти. Некоторые люди полагают, что есть способы заранее определять, входит ли в состав жидкости метиловый спирт (метанол). Множество специфических инструкций, якобы помогающих отличить подобный продукт от напитка, изготовленного на основе этилового спирта (этанола), опубликовано в интернете, отметил Лодягин.Подобные советы не заслуживают доверия, считает токсиколог."Я бы не доверял этим способам, поскольку ситуации могут быть разные. Например, в напитке может быть и метиловый, и этиловый спирт, и их не разберешь", — пояснил он.По словам Лодягина, единственный способ избежать отравления ядовитым суррогатным алкоголем — покупать спиртной напиток в магазине, сотрудники которого могут предъявить документы, подтверждающие безопасность этого товара."Спиртные напитки должны покупаться в официальных, зарегистрированных торговых точках. Они должны иметь документы, которые подтверждают их безопасность, во всяком случае в определенных дозировках. Если вы пьете спиртное, то покупайте его в магазине и проверяйте наличие акцизной марки", — посоветовал токсиколог.При этом не стоит забывать, что любой алкоголь вреден для организма, продолжил он. Чтобы сохранить здоровье, нужно сокращать потребление спиртных напитков, заключил Лодягин.

https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

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общество, алкоголь, здоровье, россия, алексей лодягин