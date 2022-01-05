https://ria.ru/20220105/soveschanie-1766602070.html
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T06:18
2022-01-05T06:18
2022-01-05T06:47
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
акции протеста в казахстане
мангистауская область
аскар мамин
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_0:107:2866:1719_1920x0_80_0_0_2fd774d455d0a9bd30908f988dfd09f4.jpg
НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве.Как сообщается на сайте администрации президента, он провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.Добавляется, что Токаев "отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения".Новые мерыПо информации пресс-службы президента, Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин."Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — говорится в списке поручений.Добавляется, что Токаев также потребовал "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней" и "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".Также президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.Протесты в КазахстанеВ начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.В результате глава государства ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области, предполагающий, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.Кроме того, президент подписал указ об отставке правительства республики. Представители исполнительной власти продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
казахстан
мангистауская область
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_4d4001c9c7817fbd76c38f1ac6668ef0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане, мангистауская область, аскар мамин, нур-султан
06:18 05.01.2022 (обновлено: 06:47 05.01.2022)
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
Президент Казахстана Токаев: вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве
НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве.
Как сообщается на сайте администрации президента, он провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
"Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. <...> Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве", — говорится в сообщении.
Добавляется, что Токаев "отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области
после введения режима чрезвычайного положения".
Новые меры
По информации пресс-службы президента, Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
"Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — говорится в списке поручений.
Добавляется, что Токаев также потребовал "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней" и "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".
Также президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
Протесты в Казахстане
В начале года жители городов Жанаозена и Актау
вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области
.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
В результате глава государства ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области, предполагающий, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.
Кроме того, президент подписал указ об отставке правительства республики. Представители исполнительной власти продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.