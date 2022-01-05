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Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане

Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T06:18

2022-01-05T06:18

2022-01-05T06:47

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

мангистауская область

аскар мамин

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве.Как сообщается на сайте администрации президента, он провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.Добавляется, что Токаев "отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения".Новые мерыПо информации пресс-службы президента, Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин."Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — говорится в списке поручений.Добавляется, что Токаев также потребовал "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней" и "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".Также президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.Протесты в КазахстанеВ начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.В результате глава государства ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области, предполагающий, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.Кроме того, президент подписал указ об отставке правительства республики. Представители исполнительной власти продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане, мангистауская область, аскар мамин, нур-султан