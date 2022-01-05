Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/soveschanie-1766602070.html
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T06:18
2022-01-05T06:47
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
акции протеста в казахстане
мангистауская область
аскар мамин
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_0:107:2866:1719_1920x0_80_0_0_2fd774d455d0a9bd30908f988dfd09f4.jpg
НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве.Как сообщается на сайте администрации президента, он провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.Добавляется, что Токаев "отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения".Новые мерыПо информации пресс-службы президента, Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин."Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — говорится в списке поручений.Добавляется, что Токаев также потребовал "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней" и "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".Также президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.Протесты в КазахстанеВ начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.В результате глава государства ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области, предполагающий, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.Кроме того, президент подписал указ об отставке правительства республики. Представители исполнительной власти продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
казахстан
мангистауская область
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_4d4001c9c7817fbd76c38f1ac6668ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане, мангистауская область, аскар мамин, нур-султан
06:18 05.01.2022 (обновлено: 06:47 05.01.2022)
 
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Токаев: вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве.
Как сообщается на сайте администрации президента, он провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

"Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. <...> Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Токаев "отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения".
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 21:11
Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа

Новые меры

По информации пресс-службы президента, Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
"Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — говорится в списке поручений.
Добавляется, что Токаев также потребовал "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней" и "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".
Также президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
Мужчина проходит мимо флага Казахстана во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
00:51
"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы

Протесты в Казахстане

В начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
В результате глава государства ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области, предполагающий, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.
Кроме того, президент подписал указ об отставке правительства республики. Представители исполнительной власти продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАкции протеста в КазахстанеМангистауская областьАскар МаминНур-Султан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
09:27Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
09:26В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"
09:25В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадку
09:23Москвичам рассказали о погоде в среду
09:08Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
09:01Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"
08:46В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ
08:29Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
08:14Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции
07:43На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек
07:32Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
07:25Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России
07:23В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
07:11Алма-Ату убирают после беспорядков
06:40Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
06:31Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией
06:25Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
06:18Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
05:46Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР
Лента новостейМолния
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердцаПрезидент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской областиВ Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадкуМосквичам рассказали о погоде в средуСамолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в ТашкентеПушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИЛама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициямОбстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акцииНа незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человекИзвестный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в РоссииВ Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 годаАлма-Ату убирают после беспорядковТокаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензинБоррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с РоссиейЛео Бокерия рассказал, где находится душа человекаТокаев обвинил правительство в протестной ситуации в КазахстанеЯпония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР