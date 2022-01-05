https://ria.ru/20220105/snaryad-1766598206.html

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 05.01.2022

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T02:28

2022-01-05T02:28

2022-01-05T02:41

в мире

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

япония

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СЕУЛ, 5 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Берегова охрана Японии также подтвердила информацию, что снаряд упал в этой акватории. В связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра созвали кризисный штаб.Это первое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября, когда Северная Корея тестировала новую баллистическую ракету подводных лодок.

https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html

кндр (северная корея)

японское море

сеул

южная корея

япония

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в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея, япония