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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 05.01.2022
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T02:28
2022-01-05T02:28
2022-01-05T02:41
в мире
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японское море
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япония
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СЕУЛ, 5 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Берегова охрана Японии также подтвердила информацию, что снаряд упал в этой акватории. В связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра созвали кризисный штаб.Это первое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября, когда Северная Корея тестировала новую баллистическую ракету подводных лодок.
https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html
кндр (северная корея)
японское море
сеул
южная корея
япония
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РИА Новости
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в мире, кндр (северная корея), японское море, сеул, южная корея, япония
02:28 05.01.2022 (обновлено: 02:41 05.01.2022)
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Рёнхап: КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря