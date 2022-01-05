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Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь силовиков

Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь силовиков - РИА Новости, 05.01.2022

Во время беспорядков в Казахстане погибли восемь силовиков

Восемь полицейских и бойцов Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в разных районах Казахстана, сообщил портал Tengrinews.kz со ссылкой на МВД... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:02

2022-01-05T21:02

2022-01-05T21:50

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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актау

касым-жомарт токаев

мвд казахстана

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Восемь полицейских и бойцов Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в разных районах Казахстана, сообщил портал Tengrinews.kz со ссылкой на МВД страны.Уточняется, что еще более 300 силовиков получили ранения.Кроме того, в ведомстве призвали население не поддаваться на провокации.О том, что в результате столкновений погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов, в своем обращении к нации днем 5 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он предупредил, что власти будут действовать максимально жестко по отношению к нарушителям. По словам главы государства, за массовыми беспорядками стоят заговорщики с тщательно продуманным планом действий.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.Утром 5 января глава государства отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, мвд казахстана