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Группа протестующих штурмует здание РОВД в Алма-Ате

Группа протестующих штурмует здание РОВД в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022

Группа протестующих штурмует здание РОВД в Алма-Ате

В Алма-Ате протестующие попытались взять взять штурмом здание Ауэзовского РОВД, сообщил Sputnik Казахстан. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:42

2022-01-05T17:42

2022-01-05T19:42

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Алма-Ате протестующие попытались взять взять штурмом здание Ауэзовского РОВД, сообщил Sputnik Казахстан.Отделение полиции находится в спальном районе города, вокруг много жилых домов. По данным местного портала vlast.kz, сюда доставили задержанных на протестах людей.Силовики находятся на крыше здания, отстреливаются и применяют светошумовые гранаты. Местные жители опасаются мародерства.Ранее в этом же районе протестующие подожгли здание отделения правящей партии Nur Otan.Беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих: снизить цены на газ. Несмотря на это, протестные акции перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766646899.html

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в мире, казахстан, алма-ата