https://ria.ru/20220105/sayt-1766636239.html

Сайт Sputnik Казахстан временно не работает из-за отсутствия интернета

Сайт Sputnik Казахстан временно не работает из-за отсутствия интернета - РИА Новости, 05.01.2022

Сайт Sputnik Казахстан временно не работает из-за отсутствия интернета

Сайт Sputnik Казахстан временно не работает из-за отсутствия интернета, передает агентство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:06

2022-01-05T15:06

2022-01-05T15:06

в мире

жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

sputnik казахстан

нур-султан

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сайт Sputnik Казахстан временно не работает из-за отсутствия интернета, передает агентство в своем Telegram-канале.По данным агентства, сайт не работает уже около часа.Ранее сообщалось, что сайты ряда казахстанских СМИ, таких как zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, оказались временно недоступны из-за рубежа. Кроме СМИ доступ к сайтам некоторых госорганов также временно невозможен.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766630988.html

https://ria.ru/20220105/stabilizatsiya-1766635134.html

жанаозен

алматинская область

нур-султан

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в мире, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан, нур-султан