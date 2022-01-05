10:00 05.01.2022 (обновлено: 13:12 05.01.2022)
В МИД рассказали, кто представит Россию на переговорах с НАТО
Замглавы МИД Грушко: межведомственная делегация представит Россию на переговорах с НАТО
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россию на переговорах с НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Он уточнил, что сам примет участие в заседании вместе с представителями военного ведомства.
"Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности", — сказал Грушко.
По его словам, НАТО также будут представлять высокопоставленные военные.
"Это, кстати, будет показателем их готовности к действительно серьезному разговору, деловому, по всем существенным аспектам военной безопасности в Европе", — добавил замминистра, отметив, что российскую делегацию сформируют именно с учетом решения этой задачи.
Грушко подчеркнул, что Россия настроена на предметный диалог.
"Во главу угла мы ставим достижение конкретных результатов, а именно принятие решения, которое реально улучшает ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Мы не будем вести переговоры ради переговоров", — подчеркнул он.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что созвал заседание Совета Россия — НАТО на 12 января. По его словам, планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной. Предполагается, что встреча в Брюсселе начнется в 10 утра по местному времени и продлится около трех часов.
В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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