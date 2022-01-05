https://ria.ru/20220105/reaktsiya-1766655397.html

Очевидцы: власти Казахстана адекватно реагируют на толпы пьяных в Алма-Ате

Очевидцы: власти Казахстана адекватно реагируют на толпы пьяных в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022

Очевидцы: власти Казахстана адекватно реагируют на толпы пьяных в Алма-Ате

Толпы людей с окраин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ходят по Алма-Ате, власти реагируют адекватно, заявили РИА Новости в инвестиционной... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:54

2022-01-05T17:54

2022-01-05T19:40

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Толпы людей с окраин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ходят по Алма-Ате, власти реагируют адекватно, заявили РИА Новости в инвестиционной компании "Фридом финанс" со ссылкой на своих местных сотрудников."В городе толпы жителей с окраин, большинство в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Власти адекватно реагируют на происходящее", - рассказали в компании.По их данным, "представители среднего класса в беспорядках не участвуют".Там также отметили, что "в городах, в которых были проблемы, мы работали в закрытом режиме"."Отделения банков обслуживали только конкретных клиентов. Персонал, который, есть в офисах, мы перевели на удаленку. Провели большой план мероприятий по ключевым городам – в несколько банковских отделений вывели только мужчин на сокращенный рабочий день до 14:00. Но большая часть розничных точек в настоящее время полностью закрыта", - отметили в компании.При это там утончили, что "у нас относительно спокойная обстановка, никаких случаев мародерства среди населения у нас не было". "Никто не пострадал, никаких случаев насилия не было зафиксировано. Есть очень большие проблемы с интернетом из-за блокировок", - добавили в компании."Карточный процессинг у нас находится в столице, Нур-Султане, и он работает. В Алма-Ате вся инфраструктура "лежит". Торги на бирже прошли в штатном режиме, объём торговли валютой был нормальным, денежный рынок также, никаких принципиальных аномалий не происходит", - рассказали в компании."Национальный банк вовремя предоставляет всю ликвидность. Банковская система работает в плановом режиме. Мы не эвакуируем сотрудников, пока не видим в этом необходимости. Тем более, что 80% наших сотрудников — это граждане Казахстана", - добавили во "Фридом финанс".Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766654692.html

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766647813.html

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в мире, казахстан, алма-ата, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан, фридом финанс