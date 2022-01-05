https://ria.ru/20220105/raketa-1766600643.html

В Южной Корее предположили, что КНДР пустила баллистическую ракету

В Южной Корее предположили, что КНДР пустила баллистическую ракету - РИА Новости, 05.01.2022

В Южной Корее предположили, что КНДР пустила баллистическую ракету

КНДР предположительно пустила одну баллистическую ракету из внутренних районов страны в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T04:33

2022-01-05T04:33

2022-01-05T05:44

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СЕУЛ, 5 янв — РИА Новости. КНДР предположительно пустила одну баллистическую ракету из внутренних районов страны в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что КНДР в 8.10 (02.10 мск) произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Это , вероятно, первое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея тестировала новую баллистическую ракету подводных лодок.Как отметило агентство Рёнхап, пуск из внутренних районов страны означает, что ракету запустили с наземной пусковой установки.В комитете добавили, что Южная Корея и США продолжают следить за действиями Пхеньяна и поддерживают готовность к возможным дополнительным запускам.По информации минобороны Японии, снаряд пролетел 500 километров. Как передает телеканал NHK, объект упал вне исключительной экономической зоны страны, данных об ущербе воздушным и морским судам после пуска нет.

https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html

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в мире, сша, кндр (северная корея), сеул, южная корея