04:33 05.01.2022 (обновлено: 05:44 05.01.2022)
В Южной Корее предположили, что КНДР пустила баллистическую ракету
В Южной Корее предположили, что КНДР пустила одну баллистическую ракету с земли
© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 5 янв — РИА Новости. КНДР предположительно пустила одну баллистическую ракету из внутренних районов страны в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что КНДР в 8.10 (02.10 мск) произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Это , вероятно, первое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея тестировала новую баллистическую ракету подводных лодок.
"Северная Корея сегодня примерно в 8.10 произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят подробный анализ дополнительной информации", — заявили военные в сообщении журналистам.
Как отметило агентство Рёнхап, пуск из внутренних районов страны означает, что ракету запустили с наземной пусковой установки.
В комитете добавили, что Южная Корея и США продолжают следить за действиями Пхеньяна и поддерживают готовность к возможным дополнительным запускам.
По информации минобороны Японии, снаряд пролетел 500 километров. Как передает телеканал NHK, объект упал вне исключительной экономической зоны страны, данных об ущербе воздушным и морским судам после пуска нет.