Протестами в Казахстане управляют извне, считает азербайджанский дипломат

БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Протесты в Казахстане управляются извне, на отдельных кадрах видео с митингов видны и их организаторы, заявил РИА Новости азербайджанский дипломат, профессор Намик Алиев.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Однако протесты распространились и на другие города. Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января.По словам азербайджанского эксперта, прежде всего очевидно, что народ в стране недоволен ростом цен, а также пренебрежением нуждами населения со стороны чиновников на местах."Подобные проблемы прослеживаются не только в странах постсоветского пространства, но и в странах, давно признанных традиционно демократическими. Начиная с нефтегазовых продуктов, кончая дефицитом и ростом цен на хлеб. В "благополучной" Европе цены на газ периодически подскакивали десятикратно. Значительна и инфляция по итогам года. На экономике стран сказываются и последствия пандемии COVID-19, которые также осложнили положение простых людей по всему миру... Наблюдения показывают, что имеющие место процессы управляются извне. На отдельных кадрах видны и организаторы беспорядков", - считает Алиев.По его словам, последние десятилетия показали с десяток примеров в виде "фейсбуковских" или "цветных" революций, когда делаются попытки управления извне отдельными "разгоряченными" головами с целью направить процессы в силовое, разрушительное русло."Ни одна из стран, последовавшая по этому пути, не оказалась в числе выигравших. Перманентная "политическая лихорадка" в этих странах не позволяет им поступательно развиваться. Последствия подобного внешнего воздействия на судьбу нашего братского народа могут быть необратимыми, отбросить Казахстан в его развитии на десятилетия назад, нанести непоправимый ущерб", - подчеркнул Алиев.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
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БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Протесты в Казахстане управляются извне, на отдельных кадрах видео с митингов видны и их организаторы, заявил РИА Новости азербайджанский дипломат, профессор Намик Алиев.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Однако протесты распространились и на другие города. Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января.
По словам азербайджанского эксперта, прежде всего очевидно, что народ в стране недоволен ростом цен, а также пренебрежением нуждами населения со стороны чиновников на местах.
"Подобные проблемы прослеживаются не только в странах постсоветского пространства, но и в странах, давно признанных традиционно демократическими. Начиная с нефтегазовых продуктов, кончая дефицитом и ростом цен на хлеб. В "благополучной" Европе цены на газ периодически подскакивали десятикратно. Значительна и инфляция по итогам года. На экономике стран сказываются и последствия пандемии COVID-19, которые также осложнили положение простых людей по всему миру... Наблюдения показывают, что имеющие место процессы управляются извне. На отдельных кадрах видны и организаторы беспорядков", - считает Алиев.
По его словам, последние десятилетия показали с десяток примеров в виде "фейсбуковских" или "цветных" революций, когда делаются попытки управления извне отдельными "разгоряченными" головами с целью направить процессы в силовое, разрушительное русло.
"Ни одна из стран, последовавшая по этому пути, не оказалась в числе выигравших. Перманентная "политическая лихорадка" в этих странах не позволяет им поступательно развиваться. Последствия подобного внешнего воздействия на судьбу нашего братского народа могут быть необратимыми, отбросить Казахстан в его развитии на десятилетия назад, нанести непоправимый ущерб", - подчеркнул Алиев.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.
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