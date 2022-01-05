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https://ria.ru/20220105/protesty-1766596897.html
Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. Что все это значит?
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области - РИА Новости, 05.01.2022
Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. Что все это значит?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T02:00
2022-01-05T02:00
в мире
казахстан
алма-ата
мангистауская область
актау
касым-жомарт токаев
акции протеста в казахстане
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба главы государства."В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", — говорится в сообщении.В регионах вводятся следующие ограничения:Режим чрезвычайного положения введен в соответствии со статьей 44 Конституции Казахстана.Деятельность ЗападаЗампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в разговоре с РИА Новости, что Запад может использовать в своих интересах протесты в Казахстане.По словам политика, в стране действуют несколько зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.Парламентарий уточнил, что Вашингтон воспринимает Москву и Пекин как двух главных оппонентов в XXI веке, что было обозначено в официальных американских документах.Начало протестовВ начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
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казахстан
алма-ата
мангистауская область
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в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане
02:00 05.01.2022
 
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области

Президент Казахстана Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате до 19 января

© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Полиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба главы государства.
"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", — говорится в сообщении.
В регионах вводятся следующие ограничения:
  • комендантский час с 23.00 до 7.00
  • создаются комендатуры, их возглавили начальники полиции Таймерденов в Алма-Ате и Бактыбаев в Мангистауской области;
  • запрещены массовые мероприятия;
  • устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
  • ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из нее, аналогичное ограничение вводится в Мангистауской области;
  • будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;
  • запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя;
  • у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.
Режим чрезвычайного положения введен в соответствии со статьей 44 Конституции Казахстана.
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Вчера, 21:11
Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа

Деятельность Запада

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в разговоре с РИА Новости, что Запад может использовать в своих интересах протесты в Казахстане.
По словам политика, в стране действуют несколько зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.
"Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России", — заявил Новиков.
Парламентарий уточнил, что Вашингтон воспринимает Москву и Пекин как двух главных оппонентов в XXI веке, что было обозначено в официальных американских документах.
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Начало протестов

В начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
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Президент Казахстана обратился к демонстрантам
 
В миреКазахстанАлма-АтаМангистауская областьАктауКасым-Жомарт ТокаевАкции протеста в Казахстане
 
 
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