Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. Что все это значит?

Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области
Президент Казахстана Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате до 19 января
© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба главы государства.
"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", — говорится в сообщении.
В регионах вводятся следующие ограничения:
- —комендантский час с 23.00 до 7.00
- —создаются комендатуры, их возглавили начальники полиции Таймерденов в Алма-Ате и Бактыбаев в Мангистауской области;
- —запрещены массовые мероприятия;
- —устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
- —ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из нее, аналогичное ограничение вводится в Мангистауской области;
- —будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;
- —запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя;
- —у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.
Режим чрезвычайного положения введен в соответствии со статьей 44 Конституции Казахстана.
Вчера, 21:11Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
Деятельность Запада
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в разговоре с РИА Новости, что Запад может использовать в своих интересах протесты в Казахстане.
По словам политика, в стране действуют несколько зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.
Начало протестов
В начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.
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