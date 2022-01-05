https://ria.ru/20220105/protesty-1766596897.html

Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. Что все это значит?

Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области - РИА Новости, 05.01.2022

Режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. Что все это значит?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T02:00

2022-01-05T02:00

2022-01-05T02:00

в мире

казахстан

алма-ата

мангистауская область

актау

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба главы государства."В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", — говорится в сообщении.В регионах вводятся следующие ограничения:Режим чрезвычайного положения введен в соответствии со статьей 44 Конституции Казахстана.Деятельность ЗападаЗампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в разговоре с РИА Новости, что Запад может использовать в своих интересах протесты в Казахстане.По словам политика, в стране действуют несколько зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.Парламентарий уточнил, что Вашингтон воспринимает Москву и Пекин как двух главных оппонентов в XXI веке, что было обозначено в официальных американских документах.Начало протестовВ начале года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

https://ria.ru/20220104/protesty-1766565109.html

казахстан

алма-ата

мангистауская область

актау

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в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане