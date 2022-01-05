https://ria.ru/20220105/pomosch-1766667285.html
В Киргизии готовы оказать всемерную поддержку Казахстану
В Киргизии готовы оказать всемерную поддержку Казахстану - РИА Новости, 05.01.2022
В Киргизии готовы оказать всемерную поддержку Казахстану
МИД Киргизии призвал казахстанцев к спокойствию и выразил готовность оказать всемерную поддержку Казахстану, соответствующее заявление в среду распространила... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:23
2022-01-05T20:23
2022-01-05T20:39
беспорядки в казахстане
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БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. МИД Киргизии призвал казахстанцев к спокойствию и выразил готовность оказать всемерную поддержку Казахстану, соответствующее заявление в среду распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства."Внимательно и с тревогой следим за последними событиями в братском Казахстане. Кыргызская Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов", - говорится в заявлении.В документе МИД выразил уверенность, что "присущие казахстанскому народу и руководству страны мудрость и дальновидность возобладают, что будет способствовать сохранению спокойствия и согласия". "Убеждены, что это возможно только путем объединения всех усилий и построения цивилизованного диалога в рамках правового поля. Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации", - заявили в ведомстве.Как подчеркивается в заявлении дипломатов, "насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям, не приведут к преодолению насущных проблем, а только ухудшат положение простого населения"."Выражая уверенность в том, что соседняя республика способна самостоятельно и без вмешательства извне решить текущую ситуацию, Кыргызская Республика, как союзник и стратегический партнер, еще раз подтверждает готовность при необходимости оказать всемерную поддержку братскому Казахстану", - подытожили в МИД.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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киргизия, в мире, казахстан, мид киргизии
20:23 05.01.2022 (обновлено: 20:39 05.01.2022)
В Киргизии готовы оказать всемерную поддержку Казахстану
МИД Киргизии заявил, что страна готова оказать всемерную поддержку Казахстану
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. МИД Киргизии
призвал казахстанцев к спокойствию и выразил готовность оказать всемерную поддержку Казахстану
, соответствующее заявление в среду распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Внимательно и с тревогой следим за последними событиями в братском Казахстане. Кыргызская Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов", - говорится в заявлении.
В документе МИД выразил уверенность, что "присущие казахстанскому народу и руководству страны мудрость и дальновидность возобладают, что будет способствовать сохранению спокойствия и согласия". "Убеждены, что это возможно только путем объединения всех усилий и построения цивилизованного диалога в рамках правового поля. Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации", - заявили в ведомстве.
Как подчеркивается в заявлении дипломатов, "насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям, не приведут к преодолению насущных проблем, а только ухудшат положение простого населения".
"Выражая уверенность в том, что соседняя республика способна самостоятельно и без вмешательства извне решить текущую ситуацию, Кыргызская Республика, как союзник и стратегический партнер, еще раз подтверждает готовность при необходимости оказать всемерную поддержку братскому Казахстану", - подытожили в МИД.