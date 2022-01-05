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Песков ответил на вопрос о помощи Казахстану из-за массовых протестов

Песков ответил на вопрос о помощи Казахстану из-за массовых протестов - РИА Новости, 05.01.2022

Песков ответил на вопрос о помощи Казахстану из-за массовых протестов

Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, в Кремле выступают против вмешательства кого-либо извне и считают, что... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:11

2022-01-05T14:11

2022-01-05T19:36

казахстан

беспорядки в казахстане

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, в Кремле выступают против вмешательства кого-либо извне и считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России."Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - сказал собеседник агентства."Важно, чтобы никто не вмешивался извне", - подчеркнул Песков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, в мире, дмитрий песков, россия