Департамент полиции Алма-Аты работает в штатном режиме
Департамент полиции Алма-Аты опроверг информацию, что служба "102" не реагирует на сигналы
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба "102" не реагирует на сигналы - не соответствует действительности.
"Департамент полиции Алма-Аты сообщает, что информация о мародерства на квартиры и дома горожан, а также о том, что служба "102" не реагирует на сигналы, не соответствует действительности. Центр оперативного управления ДП города работает в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе департамента.
Все сообщения, как указано, обрабатываются своевременно. Департамент полиции призвал граждан не верить ложным сведениям и не тиражировать их, а также руководствоваться информацией исключительно из официальных источников.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
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Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".