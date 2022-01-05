https://ria.ru/20220105/pogromy-1766679030.html

Власти в Алма-Ате опровергли информацию о погромах в ГКБ №4

Власти в Алма-Ате опровергли информацию о погромах в ГКБ №4 - РИА Новости, 05.01.2022

Власти в Алма-Ате опровергли информацию о погромах в ГКБ №4

Управление общественного здоровья Алма-Аты опровергло информацию о погромах в городской клинической больнице №4. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:57

2022-01-05T22:57

2022-01-05T22:57

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Управление общественного здоровья Алма-Аты опровергло информацию о погромах в городской клинической больнице №4.Ранее неподтвержденную информацию о погромах в больнице сообщили местные СМИ."Управление общественного здоровья Алматы сообщает, что факты погромов в ГКБ №4 не подтверждаются, руководство клиники на месте, дежурные подразделения работают в штатном режиме", - говорится в распространенном сообщении горздрава.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алма-ата