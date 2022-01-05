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МВД Казахстана подтвердило гибель восьми силовиков из-за протестов

МВД Казахстана подтвердило гибель восьми силовиков из-за протестов - РИА Новости, 05.01.2022

МВД Казахстана подтвердило гибель восьми силовиков из-за протестов

Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в регионах Казахстана, 317 получили ранения, сообщила... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T23:13

2022-01-05T23:13

2022-01-05T23:13

беспорядки в казахстане

в мире

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НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в регионах Казахстана, 317 получили ранения, сообщила пресс-служба МВД республики."От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения: правоохранители, медики, а также простые жители, в том числе пожилые люди. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибли восемь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в некоторых областях страны в среду продолжились "беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами"."Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан. Нанесен значительный материальный ущерб инфраструктуре", - поясняется в сообщении.Зафиксированы также случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения.Правоохранительные органы Казахстана делают всё возможное, чтобы не допустить эскалацию насилия в стране, и призывают граждан не поддаваться на провокации, сообщила пресс-служба МВД республики."В настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия. Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности", - говорится в сообщении.МВД призывает жителей "не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия", рекомендует руководствоваться информацией из официальных источников.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алма-ата, жанаозен, актау, нур-султан