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В комендатуре Алма-Аты объяснили высокую организованность протестующих

В комендатуре Алма-Аты объяснили высокую организованность протестующих - РИА Новости, 06.01.2022

В комендатуре Алма-Аты объяснили высокую организованность протестующих

Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, сообщила комендатура казахстанского города. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-05T23:03

2022-01-05T23:03

2022-01-06T01:34

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, сообщила комендатура казахстанского города."Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства", - говорится в сообщении.В комендатуре заверили граждан, что "вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее".Комендатура Алма-Аты заявила, что обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к партнерам по ОДКБ необходимо для защиты государства от внешней угрозы."С целью обеспечения мира и стабильности Глава государства... обратился к партнерам по ОДКБ за помощью. Эта мера необходима для защиты государства от внешней угрозы", - говорится в сообщении.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766673995.html

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев