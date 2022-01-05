В комендатуре Алма-Аты объяснили высокую организованность протестующих

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, сообщила комендатура казахстанского города."Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства", - говорится в сообщении.В комендатуре заверили граждан, что "вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее".Комендатура Алма-Аты заявила, что обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к партнерам по ОДКБ необходимо для защиты государства от внешней угрозы."С целью обеспечения мира и стабильности Глава государства... обратился к партнерам по ОДКБ за помощью. Эта мера необходима для защиты государства от внешней угрозы", - говорится в сообщении.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, сообщила комендатура казахстанского города.
"Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства", - говорится в сообщении.
В комендатуре заверили граждан, что "вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее".
Комендатура Алма-Аты заявила, что обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к партнерам по ОДКБ необходимо для защиты государства от внешней угрозы.
"С целью обеспечения мира и стабильности Глава государства... обратился к партнерам по ОДКБ за помощью. Эта мера необходима для защиты государства от внешней угрозы", - говорится в сообщении.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.
В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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