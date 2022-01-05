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В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву

В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву - РИА Новости, 05.01.2022

В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву

Участники антиправительственных протестов в Казахстане снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:35

2022-01-05T19:35

2022-01-05T20:01

беспорядки в казахстане

в мире

нурсултан назарбаев

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Участники антиправительственных протестов в Казахстане снесли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган, административном центре Алматинской области - статуя уроженца этого региона разломана пополам и свалена с постамента, сообщает местный портал KazTAG.Фото разрушенного памятника опубликовано Telegram-канале портала.Ранее в среду Sputnik Казахстан сообщал о попытках снести этот монумент.81-летний Нурсултан Назарбаев является рекордсменом по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Он был первым президентом Казахстана с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года, а в 1990-1991 годах - президентом Казахской ССР в составе Советского Союза. После обретения независимости в результате распада СССР избирался главой государства в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. В 2010 году за Назарбаевым был официально закреплен статус Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы. Двадцатого марта 2019 года он сложил с себя президентские полномочия, передав их председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. При этом Назарбаев сохранял за собой пост главы Совета безопасности, члена Конституционного совета и председателя правящей партии "Нур Отан".Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766664407.html

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жанаозен

алматинская область

актау

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Сносят памятник Назарбаеву в казахстанском городе Талдыкоргане Протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву в казахстанском городе Талдыкоргане 2022-01-05T19:35 true PT0M16S

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в мире, нурсултан назарбаев, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев