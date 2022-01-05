https://ria.ru/20220105/otstavka-1766597856.html

СМИ: президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства

СМИ: президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства - РИА Новости, 05.01.2022

СМИ: президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит в среду об отставке правительства, сообщают казахстанские СМИ. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T02:22

2022-01-05T02:22

2022-01-05T02:23

в мире

мангистауская область

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит в среду об отставке правительства, сообщают казахстанские СМИ.О том, что это, возможно, произойдет утром, пишет со ссылкой на источник Telegram-канал портала zakon.kz.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Глава республики поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

мангистауская область

жанаозен

актау

нур-султан

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в мире, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан