https://ria.ru/20220105/otstavka-1766597856.html
СМИ: президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства
СМИ: президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства - РИА Новости, 05.01.2022
СМИ: президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит в среду об отставке правительства, сообщают казахстанские СМИ. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T02:22
2022-01-05T02:22
2022-01-05T02:23
в мире
мангистауская область
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит в среду об отставке правительства, сообщают казахстанские СМИ.О том, что это, возможно, произойдет утром, пишет со ссылкой на источник Telegram-канал портала zakon.kz.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Глава республики поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
мангистауская область
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актау
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в мире, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан
02:22 05.01.2022 (обновлено: 02:23 05.01.2022)
СМИ: президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства
Zakon.kz: президент Казахстана Токаев планирует в среду объявить об отставке правительства