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Туризм
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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году - РИА Новости, 05.01.2022
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году
Март, август, сентябрь и декабрь будут наиболее выгодными месяцами для того, чтобы взять отпуск в 2022 году, более выгодным будет отпуск, в состав которого... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T03:32
2022-01-05T04:20
туризм
общество
москва
новости - туризм
россия
татьяна нечаева
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Март, август, сентябрь и декабрь будут наиболее выгодными месяцами для того, чтобы взять отпуск в 2022 году, более выгодным будет отпуск, в состав которого входят выходные, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.Она пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. В частности, зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней.Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ, отметила Нечаева. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня."Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже", — добавила Нечаева.Она также обратила внимение, что отпуск окажется более выгодным, если захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных."Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку", — заключила собеседница агентства.
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общество, москва, новости - туризм, россия, татьяна нечаева
03:32 05.01.2022 (обновлено: 04:20 05.01.2022)
 
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Юрист Нечаева: март, август, сентябрь и декабрь будут выгодными месяцами для отпуска

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Март, август, сентябрь и декабрь будут наиболее выгодными месяцами для того, чтобы взять отпуск в 2022 году, более выгодным будет отпуск, в состав которого входят выходные, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

"Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней)", — рассказала Нечаева.

Она пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. В частности, зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней.
Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ, отметила Нечаева. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.
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"Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже", — добавила Нечаева.
Она также обратила внимение, что отпуск окажется более выгодным, если захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных.
"Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку", — заключила собеседница агентства.
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