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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году - РИА Новости, 05.01.2022

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Март, август, сентябрь и декабрь будут наиболее выгодными месяцами для того, чтобы взять отпуск в 2022 году, более выгодным будет отпуск, в состав которого... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T03:32

2022-01-05T03:32

2022-01-05T04:20

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Март, август, сентябрь и декабрь будут наиболее выгодными месяцами для того, чтобы взять отпуск в 2022 году, более выгодным будет отпуск, в состав которого входят выходные, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.Она пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. В частности, зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней.Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ, отметила Нечаева. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня."Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже", — добавила Нечаева.Она также обратила внимение, что отпуск окажется более выгодным, если захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных."Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку", — заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html

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общество, москва, новости - туризм, россия, татьяна нечаева