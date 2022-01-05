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"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Нур-Султан из-за протестов
"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Нур-Султан из-за протестов - РИА Новости, 05.01.2022
"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Нур-Султан из-за протестов
Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан, следует из данных онлайн-табло авиакомпании и... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T19:51
2022-01-05T19:51
2022-01-05T19:51
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
нур-султан
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан, следует из данных онлайн-табло авиакомпании и московского аэропорта "Шереметьево".Рейс должен был вылететь в 23:20, однако теперь он значится как отмененный. Ранее "Аэрофлот" отменил перелет в Алма-Ату.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, алма-ата, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, нур-султан
"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Нур-Султан из-за протестов
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс из Москвы в Нур-Султан из-за протестов в Казахстане