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Рейс перевозчика "Белавиа" из Минска в Алма-Ату отменили

Рейс перевозчика "Белавиа" из Минска в Алма-Ату отменили - РИА Новости, 05.01.2022

Рейс перевозчика "Белавиа" из Минска в Алма-Ату отменили

Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска в Алма-Ату, запланированный на вечер среды, отменен, следует из табло вылета и прилета на сайте перевозчика. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:45

2022-01-05T18:45

2022-01-05T19:40

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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска в Алма-Ату, запланированный на вечер среды, отменен, следует из табло вылета и прилета на сайте перевозчика."Рейс B2 767 в Алматы… 20.05 (совпадает с мск) отменен", - отмечается на табло.Ранее в среду в аэропорту Минска началась регистрация на рейс "Белавиа" в Алма-Ату.В пресс-службе авиакомпании РИА Новости подтвердили отмену вечернего рейса в Казахстан. Ранее "Белавиа" сообщила, что предлагает пассажирам, следующим рейсами из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета по 31 января. Ранее в среду казахстанские СМИ сообщили, что в аэропорт Алма-Аты проникли протестующие, идет эвакуация персонала и пассажиров.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/protest-1766608510.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766655266.html

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