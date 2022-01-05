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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/otmena-1766659252.html
Рейс перевозчика "Белавиа" из Минска в Алма-Ату отменили
Рейс перевозчика "Белавиа" из Минска в Алма-Ату отменили - РИА Новости, 05.01.2022
Рейс перевозчика "Белавиа" из Минска в Алма-Ату отменили
Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска в Алма-Ату, запланированный на вечер среды, отменен, следует из табло вылета и прилета на сайте перевозчика. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:45
2022-01-05T19:40
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
минск
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алматинская область
актау
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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска в Алма-Ату, запланированный на вечер среды, отменен, следует из табло вылета и прилета на сайте перевозчика."Рейс B2 767 в Алматы… 20.05 (совпадает с мск) отменен", - отмечается на табло.Ранее в среду в аэропорту Минска началась регистрация на рейс "Белавиа" в Алма-Ату.В пресс-службе авиакомпании РИА Новости подтвердили отмену вечернего рейса в Казахстан. Ранее "Белавиа" сообщила, что предлагает пассажирам, следующим рейсами из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета по 31 января. Ранее в среду казахстанские СМИ сообщили, что в аэропорт Алма-Аты проникли протестующие, идет эвакуация персонала и пассажиров.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220105/protest-1766608510.html
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жанаозен
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в мире, казахстан, алма-ата, минск, жанаозен, алматинская область, актау, белавиа, касым-жомарт токаев
18:45 05.01.2022 (обновлено: 19:40 05.01.2022)
 
Рейс перевозчика "Белавиа" из Минска в Алма-Ату отменили

Авиакомпания "Белавиа" отменила рейс из Минска в Алма-Ату

© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" из Минска в Алма-Ату, запланированный на вечер среды, отменен, следует из табло вылета и прилета на сайте перевозчика.
"Рейс B2 767 в Алматы… 20.05 (совпадает с мск) отменен", - отмечается на табло.
Ранее в среду в аэропорту Минска началась регистрация на рейс "Белавиа" в Алма-Ату.
В пресс-службе авиакомпании РИА Новости подтвердили отмену вечернего рейса в Казахстан. Ранее "Белавиа" сообщила, что предлагает пассажирам, следующим рейсами из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета по 31 января. Ранее в среду казахстанские СМИ сообщили, что в аэропорт Алма-Аты проникли протестующие, идет эвакуация персонала и пассажиров.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
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В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаМинскЖанаозенАлматинская областьАктауБелавиаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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