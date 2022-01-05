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Посол Эфиопии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН
Посол Эфиопии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 05.01.2022
Посол Эфиопии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН
ООН нужно реформировать, предоставляя места в Совете безопасности и право вето африканским странам, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:22
2022-01-05T11:04
в мире
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африка
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совет безопасности оон
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россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ООН нужно реформировать, предоставляя места в Совете безопасности и право вето африканским странам, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации.Посол добавил, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али настаивает на том, чтобы африканские страны поднимали этот вопрос в ООН, и Путин прав, когда говорит, что африканским странам нужно бороться за места в Совбезе ООН.При этом он отметил, что африканским странам необходимо предоставить право вето."Потому что только пять стран в ООН могут воспользоваться правом вето. Африке тоже нужно право вето, в этом наше требование", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену &gt;&gt;
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в мире, эфиопия, оон, африка, владимир путин, совет безопасности оон, алемайеху тегену, россия
10:22 05.01.2022 (обновлено: 11:04 05.01.2022)
 
Посол Эфиопии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

Посол Эфиопии в России Тегену: странам Африки нужно предоставить право вето в Совбезе ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ООН нужно реформировать, предоставляя места в Совете безопасности и право вето африканским странам, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации.
"ООН нужно реформировать. Смотрите, в Африке проживает 1,3 миллиарда, это очень большой континент. С таким населением у нас нет ни одного постоянного места в Совбезе ООН. Так что мы, африканцы, уже давно этого требуем", - сказал Тегену.
Посол добавил, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али настаивает на том, чтобы африканские страны поднимали этот вопрос в ООН, и Путин прав, когда говорит, что африканским странам нужно бороться за места в Совбезе ООН.
При этом он отметил, что африканским странам необходимо предоставить право вето.
"Потому что только пять стран в ООН могут воспользоваться правом вето. Африке тоже нужно право вето, в этом наше требование", - подчеркнул он.
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Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>
 
В миреЭфиопияООНАфрикаВладимир ПутинСовет Безопасности ООНАлемайеху ТегенуРоссия
 
 
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