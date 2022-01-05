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Посол Эфиопии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

Посол Эфиопии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 05.01.2022

Посол Эфиопии заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

ООН нужно реформировать, предоставляя места в Совете безопасности и право вето африканским странам, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:22

2022-01-05T10:22

2022-01-05T11:04

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совет безопасности оон

алемайеху тегену

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ООН нужно реформировать, предоставляя места в Совете безопасности и право вето африканским странам, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену.Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря про "пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил, что надо подумать, как сделать организацию более сбалансированной, при этом не отменяя право вето, так как это разрушит основу организации.Посол добавил, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али настаивает на том, чтобы африканские страны поднимали этот вопрос в ООН, и Путин прав, когда говорит, что африканским странам нужно бороться за места в Совбезе ООН.При этом он отметил, что африканским странам необходимо предоставить право вето."Потому что только пять стран в ООН могут воспользоваться правом вето. Африке тоже нужно право вето, в этом наше требование", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Алемайеху Тегену >>

https://ria.ru/20211002/evropa-1752742022.html

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