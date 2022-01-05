https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html

"Омикрон" нашел слабое звено в человеке

Врач рассказал, что в организме больше всего страдает от "омикрона" - РИА Новости, 05.01.2022

"Омикрон" нашел слабое звено в человеке

При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, заявил доктор... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:18

2022-01-05T17:18

2022-01-05T19:20

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, заявил доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru."Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", — объяснил специалист.Омикрон-штамм впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220105/tsirkulyatsiya-1766600971.html

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ботсвана, юар, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии