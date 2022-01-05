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В Алма-Ате разгромили офис телерадиокомпании "Мир"

В Алма-Ате разгромили офис телерадиокомпании "Мир" - РИА Новости, 05.01.2022

В Алма-Ате разгромили офис телерадиокомпании "Мир"

Офис представительства телеканала "Мир" разгромлен во время беспорядков в казахстанской Алма-Ате, а оборудование уничтожено, все сотрудники были эвакуированы,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:35

2022-01-05T15:35

2022-01-05T15:45

в мире

алма-ата

беспорядки в казахстане

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Офис представительства телеканала "Мир" разгромлен во время беспорядков в казахстанской Алма-Ате, а оборудование уничтожено, все сотрудники были эвакуированы, заявила телекомпания."В Алматы разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности", - говорится в заявлении в Telegram-канале "МИР 24. Первый Евразийский".Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Алма-Ате не работают сотовая связь, интернет и телевидение.В среду митингующие ворвались в городскую администрацию Алма-Аты и подожгли ее, а затем заняли резиденцию президента Казахстана.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766639871.html

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766639150.html

алма-ата

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, алма-ата, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев