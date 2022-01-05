https://ria.ru/20220105/obse-1766668249.html

В ОБСЕ призвали к деэскалации ситуации в Казахстане

В ОБСЕ призвали к деэскалации ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

В ОБСЕ призвали к деэскалации ситуации в Казахстане

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация готова помочь Казахстане преодолеть текущий кризис и продолжить реализации политических реформ. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:33

2022-01-05T20:33

2022-01-05T20:46

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

обсе

центральная азия

жанаозен

алматинская область

актау

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация готова помочь Казахстане преодолеть текущий кризис и продолжить реализации политических реформ."ОБСЕ готова помочь и поддержать Казахстан в продолжении политических реформ при полном соблюдении обязательства ОБСЕ", - говорится в заявлении Рау.Он также призвал все стороны конфликта в республике к диалогу, отметив, что деэскалация ситуации в Казахстане важна для всего региона Центральной Азии. "Я призываю к мирному возвращению к порядку и уважению демократических процессов, защите прав на свободу собраний и слова", - заявил европейский чиновник.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766668377.html

казахстан

центральная азия

жанаозен

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