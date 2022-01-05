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Токаев обратился к ОДКБ за помощью в борьбе с террористами

Токаев обратился к ОДКБ за помощью в борьбе с террористами - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев обратился к ОДКБ за помощью в борьбе с террористами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:34

2022-01-05T21:34

2022-01-05T23:16

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы."Обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным", — цитирует главу государства Sputnik Казахстан.Происходящее в республике Токаев назвал внешней агрессией, речь идет об угрозе целостности государства и нападениях на граждан.По его словам, террористы захватывают здания с оружием, нападают на курсантов военных училищ, сейчас под Алма-Атой идет бой между террористическими бандами и подразделениями ВДВ.Обращаясь к гражданам, президент заявил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов казахстанцев.В входят Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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одкб, в мире, казахстан, касым-жомарт токаев