Токаев обратился к ОДКБ за помощью в борьбе с террористами

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы."Обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным", — цитирует главу государства Sputnik Казахстан.Происходящее в республике Токаев назвал внешней агрессией, речь идет об угрозе целостности государства и нападениях на граждан.По его словам, террористы захватывают здания с оружием, нападают на курсантов военных училищ, сейчас под Алма-Атой идет бой между террористическими бандами и подразделениями ВДВ.Обращаясь к гражданам, президент заявил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов казахстанцев.В входят Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы.
"Обращение к партнерам по ОДКБ считаю уместным и своевременным", — цитирует главу государства Sputnik Казахстан.
Происходящее в республике Токаев назвал внешней агрессией, речь идет об угрозе целостности государства и нападениях на граждан.
По его словам, террористы захватывают здания с оружием, нападают на курсантов военных училищ, сейчас под Алма-Атой идет бой между террористическими бандами и подразделениями ВДВ.
"Террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии", — сказал Токаев, заявление которого транслировал государственный телеканал "Хабар 24".
Обращаясь к гражданам, президент заявил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов казахстанцев.
В входят Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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