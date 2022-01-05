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Стало известно время начала заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе
Стало известно время начала заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 05.01.2022
Стало известно время начала заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия-НАТО, запланированное в Брюсселе на 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск), планируется, что переговоры продлятся РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T12:13
2022-01-05T12:25
в мире
нато
брюссель
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО, запланированное в Брюсселе на 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск), планируется, что переговоры продлятся около трех часов, говорится в заявлении альянса.Сообщается, что заседание Совета пройдет в штаб-квартире НАТО, по итогам переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует дать пресс-конференцию."В среду, 12 января, в штаб-квартире НАТО пройдет заседание Совета Россия-НАТО. После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В 10.00 (12.00 мск – ред.) начнется заседание Совета. Около 13.30 (15.30 мск – ред.) – пресс-конференция генсека НАТО", - указывается в документе.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россию на заседании Совета Россия-НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны. Столтенберг во вторник подтвердил, что созвал заседание Совета РФ-НАТО на 12 января. По его информации, планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
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в мире, нато, брюссель, совет россия-нато
12:13 05.01.2022 (обновлено: 12:25 05.01.2022)
 
Стало известно время начала заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе

Заявление: заседание Совета Россия-НАТО начнется в Брюсселе 12 января в десять утра

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО, запланированное в Брюсселе на 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск), планируется, что переговоры продлятся около трех часов, говорится в заявлении альянса.
Сообщается, что заседание Совета пройдет в штаб-квартире НАТО, по итогам переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует дать пресс-конференцию.
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"В среду, 12 января, в штаб-квартире НАТО пройдет заседание Совета Россия-НАТО. После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В 10.00 (12.00 мск – ред.) начнется заседание Совета. Около 13.30 (15.30 мск – ред.) – пресс-конференция генсека НАТО", - указывается в документе.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россию на заседании Совета Россия-НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны. Столтенберг во вторник подтвердил, что созвал заседание Совета РФ-НАТО на 12 января. По его информации, планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.
Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
 
В миреНАТОБрюссельСовет Россия-НАТО
 
 
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