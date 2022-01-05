https://ria.ru/20220105/nato-1766608741.html

Повестка заседания Совета Россия-НАТО не обсуждается, заявили в МИД

Повестка заседания Совета Россия-НАТО не обсуждается, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2022

Повестка заседания Совета Россия-НАТО не обсуждается, заявили в МИД

Точная повестка заседания Совета Россия-НАТО 12 января не обсуждается, потому что из-за действий альянса сейчас нет структур, которые могли бы этим заниматься,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:00

2022-01-05T10:00

2022-01-05T10:31

сша

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нато

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Точная повестка заседания Совета Россия-НАТО 12 января не обсуждается, потому что из-за действий альянса сейчас нет структур, которые могли бы этим заниматься, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Дело в том, что после недружественных шагов, предпринятых НАТО в отношении российского дипломатического присутствия в Брюсселе, у нас нет ни одного аккредитованного представителя при НАТО. Нет и представителей при СРН (Совете Россия-НАТО - ред.)", - сказал Грушко.Он напомнил, что в принципиальном плане достигнута договоренность о проведении заседания Совета Россия-НАТО 12 января."Мы будем формировать нашу делегацию исходя из нашего понимания вопросов, которые будут на нее выносится. И исходя из их значимости. Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или быть в составе тех людей, которые будут приглашены на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься. НАТО приняла решение остановить всю деятельностей Совета Россия-НАТО, кроме политдиалога", - добавил Грушко.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, которые в первую очередь связаны с Украиной.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html

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сша, йенс столтенберг, москва, александр грушко, нато, совет россия-нато, россия