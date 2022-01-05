https://ria.ru/20220105/mid-1766612778.html

Уровень военных НАТО будет показателем готовности к диалогу, заявили в МИД

Уровень военных НАТО будет показателем готовности к диалогу, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2022

Уровень военных НАТО будет показателем готовности к диалогу, заявили в МИД

Участие и то, на каком уровне будут представлены военные Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО 12 января будет показателем готовности... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:43

2022-01-05T10:43

2022-01-05T10:43

сша

йенс столтенберг

вена

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

обсе

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Участие и то, на каком уровне будут представлены военные Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО 12 января будет показателем готовности альянса к серьезному разговору, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, то мы исходим из того, что в этом заседании будут участвовать высокопоставленные военные со стороны НАТО. Это, кстати, будет показателем их готовности к действительно серьезному разговору, деловому, по всем существенным аспектам военной безопасности в Европе", - сказал Грушко."Наша делегация будет сформирована именно с учетом решения этой задачи", - добавил он.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, которые в первую очередь связаны с Украиной.Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220105/nato-1766608741.html

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сша, йенс столтенберг, вена, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, обсе, россия