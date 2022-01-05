21:09 05.01.2022 (обновлено: 21:34 05.01.2022)
Мародеры орудуют в различных частях Алма-Аты
В Алма-Ате мародеры крушат офисы и ломают банкоматы
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Мародеры и хулиганы орудуют в различных частях Алма-Аты, не встречая сопротивления охраны и полиции они вскрывают банкоматы, громят офисы и магазины, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент стал очевидцем того, как группа молодых людей, вооруженная палками и камнями, заехала на машинах без номеров на пешеходную улицу Жибек жолы в центре города, и рассредоточившись принялась громить расположенные там магазины и банкоматы. Здесь же они разбили стекла в пустом мобильном пункте полиции.
Аналогичная картина складывается и в других частях города. Жители Алма-Аты сообщают о погромах в зданиях банков, крупных коммерческих организаций.
Жители города опасаются выходить из домов, так как видят безнаказанность мародеров. Кроме того, горожане надеются, что с наступлением комендантского часа силовики приступят к борьбе с преступниками.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
В ночь на 5 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".