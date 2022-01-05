https://ria.ru/20220105/makron-1766592365.html

Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции

Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции - РИА Новости, 05.01.2022

Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле, но официально не объявил себя кандидатом. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T00:19

2022-01-05T00:19

2022-01-05T01:01

в мире

франция

эммануэль макрон

париж

анн идальго

жан-люк меланшон

эрик земмур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179582_0:53:2795:1625_1920x0_80_0_0_721bfd46b076fa520a14afa2a20dc9e3.jpg

ПАРИЖ, 5 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле, но официально не объявил себя кандидатом.Так он ответил на вопросы читателей газеты Parisien.Выборы президента Франции пройдут в апреле этого года.О своем желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трех десятков кандидатов, в числе которых лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель Эрик Земмур, объявивший создании партии "Отвоевание" (Reconquête), член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), а также национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель.

https://ria.ru/20211231/makron-1766332691.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, париж, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур