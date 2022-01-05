Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/makron-1766592365.html
Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции - РИА Новости, 05.01.2022
Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле, но официально не объявил себя кандидатом. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:19
2022-01-05T01:01
в мире
франция
эммануэль макрон
париж
анн идальго
жан-люк меланшон
эрик земмур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179582_0:53:2795:1625_1920x0_80_0_0_721bfd46b076fa520a14afa2a20dc9e3.jpg
ПАРИЖ, 5 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле, но официально не объявил себя кандидатом.Так он ответил на вопросы читателей газеты Parisien.Выборы президента Франции пройдут в апреле этого года.О своем желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трех десятков кандидатов, в числе которых лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель Эрик Земмур, объявивший создании партии "Отвоевание" (Reconquête), член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), а также национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель.
https://ria.ru/20211231/makron-1766332691.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179582_0:0:2508:1880_1920x0_80_0_0_e17760445be80aaa29643c2fcd8c9e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, париж, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур
00:19 05.01.2022 (обновлено: 01:01 05.01.2022)
 
Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции

Parisien: президент Франции Макрон заявил, что хочет снова участвовать в выборах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле, но официально не объявил себя кандидатом.
Так он ответил на вопросы читателей газеты Parisien.

"Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу. <...> Это решение укрепляется у меня внутри. Я должен быть уверен, что смогу пойти так далеко, как хочу", — сказал Макрон.

Выборы президента Франции пройдут в апреле этого года.
О своем желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трех десятков кандидатов, в числе которых лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, журналист и писатель Эрик Земмур, объявивший создании партии "Отвоевание" (Reconquête), член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), а также национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 22:49Распространение коронавируса
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
 
В миреФранцияЭммануэль МакронПарижАнн ИдальгоЖан-Люк МеланшонЭрик Земмур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
09:27Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
09:26В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"
09:25В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадку
09:23Москвичам рассказали о погоде в среду
09:08Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
09:01Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"
08:46В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ
08:29Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
08:14Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции
07:43На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек
07:32Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
07:25Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России
07:23В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
07:11Алма-Ату убирают после беспорядков
06:40Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
06:31Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией
06:25Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
06:18Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
05:46Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР
Лента новостейМолния
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердцаПрезидент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской областиВ Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадкуМосквичам рассказали о погоде в средуСамолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в ТашкентеПушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИЛама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициямОбстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акцииНа незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человекИзвестный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в РоссииВ Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 годаАлма-Ату убирают после беспорядковТокаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензинБоррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с РоссиейЛео Бокерия рассказал, где находится душа человекаТокаев обвинил правительство в протестной ситуации в КазахстанеЯпония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР