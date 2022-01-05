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Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:12

2022-01-05T19:12

2022-01-05T19:18

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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одкб

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении.Уточняется, что "президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане"."В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ", - в целом подчеркивается в сообщении.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, белоруссия, владимир путин, одкб, александр лукашенко, касым-жомарт токаев