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Губернатор Костромской области пообещал помочь семье убитой девочки
Губернатор Костромской области пообещал помочь семье убитой девочки - РИА Новости, 05.01.2022
Губернатор Костромской области пообещал помочь семье убитой девочки
Костромские власти окажут помощь семье похищенной и убитой пятилетней девочки, заявил губернатор региона Сергей Ситников. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:53
2022-01-05T11:53
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
сергей ситников
убийство пятилетней девочки в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Костромские власти окажут помощь семье похищенной и убитой пятилетней девочки, заявил губернатор региона Сергей Ситников."Выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшей девочки. Это невосполнимая, тяжелая утрата. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь семье", - написал Ситников в своем Instagram.Он назвал это "страшным злодеянием", которому "нет ни прощения, ни оправдания"."Преступники посягнули на жизнь самого святого, что у нас есть - на жизнь ребенка. Пятилетняя девочка стала жертвой уголовников, бандитов, потерявших моральный облик и всякое понятие о человеческом достоинстве", - написал губернатор.По его словам, очень оперативно на улицы вместе с полицией и отрядом Лиза Алерт вышли десятки добровольцев. Преступление было раскрыто в течение нескольких часов. "С особой горечью отмечаю, что преступление было совершено в середине дня, когда на улице много людей. Кто-то в этот момент был рядом и не обратил внимание, что ребенку нужна помощь. Мы не должны быть равнодушными, тем более, когда в беду попадает ребенок", - подчеркнул Ситников.Как отмечал СК, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
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кострома, следственный комитет россии (ск рф), сергей ситников, убийство пятилетней девочки в костроме
11:53 05.01.2022
 
Губернатор Костромской области пообещал помочь семье убитой девочки

Губернатор Костромской области Ситников пообещал помочь семье убитой девочки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Костромские власти окажут помощь семье похищенной и убитой пятилетней девочки, заявил губернатор региона Сергей Ситников.
"Выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшей девочки. Это невосполнимая, тяжелая утрата. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь семье", - написал Ситников в своем Instagram.
Он назвал это "страшным злодеянием", которому "нет ни прощения, ни оправдания".
"Преступники посягнули на жизнь самого святого, что у нас есть - на жизнь ребенка. Пятилетняя девочка стала жертвой уголовников, бандитов, потерявших моральный облик и всякое понятие о человеческом достоинстве", - написал губернатор.
По его словам, очень оперативно на улицы вместе с полицией и отрядом Лиза Алерт вышли десятки добровольцев. Преступление было раскрыто в течение нескольких часов. "С особой горечью отмечаю, что преступление было совершено в середине дня, когда на улице много людей. Кто-то в этот момент был рядом и не обратил внимание, что ребенку нужна помощь. Мы не должны быть равнодушными, тем более, когда в беду попадает ребенок", - подчеркнул Ситников.
Как отмечал СК, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
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Вчера, 11:03
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КостромаСледственный комитет России (СК РФ)Сергей СитниковУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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