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В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона

В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона - РИА Новости, 05.01.2022

В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона

Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения, следует из РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T00:44

2022-01-05T00:44

2022-01-05T01:27

в мире

казахстан

мангистауская область

акции протеста в казахстане

алма-ата

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения, следует из указов президента.В Мангистауской области комендантом назначен начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев, в Алма-Ате - глава городского департамента полиции Канат Таймерденов.Ответственными за применение мер на время ЧП определены региональные комендатуры, а также республиканские МВД, МЧС, Минобороны и комитет национальной безопасности."Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения", - добавляется в указе.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>

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в мире, казахстан, мангистауская область, акции протеста в казахстане, алма-ата