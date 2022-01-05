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В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона - РИА Новости, 05.01.2022
В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения, следует из РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:44
2022-01-05T01:27
в мире
казахстан
мангистауская область
акции протеста в казахстане
алма-ата
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения, следует из указов президента.В Мангистауской области комендантом назначен начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев, в Алма-Ате - глава городского департамента полиции Канат Таймерденов.Ответственными за применение мер на время ЧП определены региональные комендатуры, а также республиканские МВД, МЧС, Минобороны и комитет национальной безопасности."Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения", - добавляется в указе.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, казахстан, мангистауская область, акции протеста в казахстане, алма-ата
00:44 05.01.2022 (обновлено: 01:27 05.01.2022)
 
В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона

Начальников полиции Алма-Аты и Мангистауской области назначили комендантами на время ЧП

© Фото пресс-службы Премьер-Министра Республики КазахстанАктивисты на площади Ынтымак в Актау во время встречи с правительственной комиссией
Активисты на площади Ынтымак в Актау во время встречи с правительственной комиссией
© Фото пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан
Активисты на площади Ынтымак в Актау во время встречи с правительственной комиссией
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Начальники департаментов полиции назначены комендантами Алма-Аты и Мангистауской области Казахстана на время действия режима чрезвычайного положения, следует из указов президента.
В Мангистауской области комендантом назначен начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев, в Алма-Ате - глава городского департамента полиции Канат Таймерденов.
Ответственными за применение мер на время ЧП определены региональные комендатуры, а также республиканские МВД, МЧС, Минобороны и комитет национальной безопасности.
"Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения", - добавляется в указе.
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