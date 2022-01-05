https://ria.ru/20220105/kino-1764305569.html

Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино

Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино - РИА Новости, 05.01.2022

Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино

Читать субтитры в Голливуде не любят, дубляж не пользуется спросом. Поэтому успешные зарубежные фильмы переснимают "для своих". Свежий пример — англоязычная... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T08:00

2022-01-05T08:00

2022-01-05T08:00

мартин скорсезе

ален делон

николь кидман

кристофер нолан

пенелопа крус

дэниел крейг

джуд лоу

том круз

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Читать субтитры в Голливуде не любят, дубляж не пользуется спросом. Поэтому успешные зарубежные фильмы переснимают "для своих". Свежий пример — англоязычная экранизация советской "Иронии судьбы", которой заинтересовался Netflix. О том, какие адаптации делали Нолан, Скорсезе, Финчер и что из этого получилось, — в материале РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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