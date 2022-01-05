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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220105/kino-1764305569.html
Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино
Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино - РИА Новости, 05.01.2022
Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино
Читать субтитры в Голливуде не любят, дубляж не пользуется спросом. Поэтому успешные зарубежные фильмы переснимают "для своих". Свежий пример — англоязычная... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T08:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Читать субтитры в Голливуде не любят, дубляж не пользуется спросом. Поэтому успешные зарубежные фильмы переснимают "для своих". Свежий пример — англоязычная экранизация советской "Иронии судьбы", которой заинтересовался Netflix. О том, какие адаптации делали Нолан, Скорсезе, Финчер и что из этого получилось, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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мартин скорсезе, ален делон, николь кидман, кристофер нолан, пенелопа крус, дэниел крейг, джуд лоу, том круз, леонардо ди каприо, руни мара, аль пачино, фото, джек николсон, наоми уоттс, мэттью дэймон, тильда суинтон, знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 05.01.2022
 

Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Читать субтитры в Голливуде не любят, дубляж не пользуется спросом. Поэтому успешные зарубежные фильмы переснимают "для своих". Свежий пример — англоязычная экранизация советской "Иронии судьбы", которой заинтересовался Netflix. О том, какие адаптации делали Нолан, Скорсезе, Финчер и что из этого получилось, — в материале РИА Новости.
© Danish Filminstitute (2009), Columbia Pictures (2011)

Первой Лиcбет Саландер, легендарной хакершей-интровертом, стала Нуми Рапас. Голливудские студии быстро поняли, что книги Стига Ларссона — хороший материал для франшизы, и сделали собственную версию.

Первая картина, снятая Финчером, вышла в России десять лет назад. В ней Дэниел Крейг и Руни Мара в скандинавских пейзажах расследовали таинственное исчезновение девушки под электронный саундтрек Трента Резнора и Аттикуса Росса.

Нельзя сказать, что экранизация не удалась: актерские работы на высоте, таинственная атмосфера на месте, да и бюджет в визуальные эффекты вложили не зря. Но если хочется настоящего скандинавского нуара, лучше обратиться к шведской картине.

Кадр из фильмов Девушка с татуировкой дракона
1 из 9

Первой Лиcбет Саландер, легендарной хакершей-интровертом, стала Нуми Рапас. Голливудские студии быстро поняли, что книги Стига Ларссона — хороший материал для франшизы, и сделали собственную версию.

Первая картина, снятая Финчером, вышла в России десять лет назад. В ней Дэниел Крейг и Руни Мара в скандинавских пейзажах расследовали таинственное исчезновение девушки под электронный саундтрек Трента Резнора и Аттикуса Росса.

Нельзя сказать, что экранизация не удалась: актерские работы на высоте, таинственная атмосфера на месте, да и бюджет в визуальные эффекты вложили не зря. Но если хочется настоящего скандинавского нуара, лучше обратиться к шведской картине.

© Danish Filminstitute (2009), Columbia Pictures (2011)
© Canal+ [fr] (2011), Escape Artists (2018)

Адаптировать специфический французский юмор для американского зрителя — непростая задача. Но Брайан Крэнстон и Николь Кидман попробовали, приняв участие в голливудском варианте хита "1+1".

В оригинале обаятельный герой Омара Си Дрисс устраивается сиделкой к парализованному и угрюмому богачу Филиппу (Франсуа Клюзе). По мере того как они узнают друг друга, Филипп заново учится радоваться жизни, а Дрисс — оттачивает манеры.

В голливудской картине аристократом стал Крэнстон, а сиделкой —Кевин Харт. Кидман сыграла ассистентку Ивонну.

Историю дружбы, в которой герои проходят путь от растерянных до уверенных в себе людей, критики не очень оценили. Американскую ленту называли полной клише, манипулятивной и чересчур менторской.

Справедливости ради — фильм не так уж плох, но лучше его не сравнивать с оригиналом.

Кадры из фильмов 1+1
2 из 9

Адаптировать специфический французский юмор для американского зрителя — непростая задача. Но Брайан Крэнстон и Николь Кидман попробовали, приняв участие в голливудском варианте хита "1+1".

В оригинале обаятельный герой Омара Си Дрисс устраивается сиделкой к парализованному и угрюмому богачу Филиппу (Франсуа Клюзе). По мере того как они узнают друг друга, Филипп заново учится радоваться жизни, а Дрисс — оттачивает манеры.

В голливудской картине аристократом стал Крэнстон, а сиделкой —Кевин Харт. Кидман сыграла ассистентку Ивонну.

Историю дружбы, в которой герои проходят путь от растерянных до уверенных в себе людей, критики не очень оценили. Американскую ленту называли полной клише, манипулятивной и чересчур менторской.

Справедливости ради — фильм не так уж плох, но лучше его не сравнивать с оригиналом.

© Canal+ [fr] (2011), Escape Artists (2018)
© Paris Film (1960), Mirage Enterprises (1999)

Психологическому триллеру "Талантливый мистер Рипли" Энтони Мингеллы с Мэттом Деймоном и Джудом Лоу про похождения харизматичного афериста пришлось непросто. Выдержать конкуренцию с оригиналом, в котором снимался Ален Делон ("На ярком солнце") сможет не каждый.

Франко-итальянская картина входила в сотню лучших фильмов в истории кино, среди ее поклонников — Мартин Скорсезе.

В версии Мингеллы некоторые жестокие фрагменты смягчены, а финал стал неясным.

Тем не менее картину приняли довольно тепло, отметили премиями. Но в основном критики непреклонны: Деймон может быть правдоподобным Рипли только для тех, кто никогда не видел Делона.

Кадр из фильма На ярком солнце и Талантливый мистер Рипли
3 из 9

Психологическому триллеру "Талантливый мистер Рипли" Энтони Мингеллы с Мэттом Деймоном и Джудом Лоу про похождения харизматичного афериста пришлось непросто. Выдержать конкуренцию с оригиналом, в котором снимался Ален Делон ("На ярком солнце") сможет не каждый.

Франко-итальянская картина входила в сотню лучших фильмов в истории кино, среди ее поклонников — Мартин Скорсезе.

В версии Мингеллы некоторые жестокие фрагменты смягчены, а финал стал неясным.

Тем не менее картину приняли довольно тепло, отметили премиями. Но в основном критики непреклонны: Деймон может быть правдоподобным Рипли только для тех, кто никогда не видел Делона.

© Paris Film (1960), Mirage Enterprises (1999)
© Basic Pictures (2002), Initial Entertainment Group (IEG) (2006)

Кстати, Мартин Скорсезе тоже делает ремейки. Мало кто знает, что его криминально-драматический триллер "Отступники" — американская версия гонконгского фильма "Двойная рокировка".

Сценарий "Отступников" про хорошего и плохого полицейских написали на основе оригинала очень убедительно. Голливудская картина с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Деймоном и Джеком Николсоном получила четыре "Оскара", в том числе как лучший фильм.

"Я знаю кино Гонконга. Я чувствовал: то, что они делают — хорошо, у меня так не получится. Это история о доверии и предательстве, только поставленная в контекст ирландского католического мира Бостона", — объяснял Скорсезе.

Кадр из фильма Двойная рокировка и Отступники
4 из 9

Кстати, Мартин Скорсезе тоже делает ремейки. Мало кто знает, что его криминально-драматический триллер "Отступники" — американская версия гонконгского фильма "Двойная рокировка".

Сценарий "Отступников" про хорошего и плохого полицейских написали на основе оригинала очень убедительно. Голливудская картина с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Деймоном и Джеком Николсоном получила четыре "Оскара", в том числе как лучший фильм.

"Я знаю кино Гонконга. Я чувствовал: то, что они делают — хорошо, у меня так не получится. Это история о доверии и предательстве, только поставленная в контекст ирландского католического мира Бостона", — объяснял Скорсезе.

© Basic Pictures (2002), Initial Entertainment Group (IEG) (2006)
© Seda Spettacoli (1977), Amazon Studios (2018)

Хоррор Дарио Ардженто "Суспирия" стал, пожалуй, лучшим у режиссера и знаковой картиной в поджанре джалло. Ее можно назвать культовой из-за напряженной музыки, необычных ракурсов и резкой цветовой палитры.

Историю американской балерины, которая едет в Европу учиться в знаменитой танцевальной академии, переделал Лука Гуаданьино, превратив ужастик в мистический триллер.

Главное достоинство этой версии — актеры. В касте — Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец.

Режиссер признавался, что хотел взяться за ремейк сразу, как увидел оригинал больше 30 лет назад. Он справился: фильм — пугающий, завораживающий — не уступает первой картине.

Кадр из фильма Суспирия 1977 года, кадр из фильма Суспирия 2018 года
5 из 9

Хоррор Дарио Ардженто "Суспирия" стал, пожалуй, лучшим у режиссера и знаковой картиной в поджанре джалло. Ее можно назвать культовой из-за напряженной музыки, необычных ракурсов и резкой цветовой палитры.

Историю американской балерины, которая едет в Европу учиться в знаменитой танцевальной академии, переделал Лука Гуаданьино, превратив ужастик в мистический триллер.

Главное достоинство этой версии — актеры. В касте — Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец.

Режиссер признавался, что хотел взяться за ремейк сразу, как увидел оригинал больше 30 лет назад. Он справился: фильм — пугающий, завораживающий — не уступает первой картине.

© Seda Spettacoli (1977), Amazon Studios (2018)
© Nordic Screen Production AS (1997), Alcon Entertainment (2002)

Единственный фильм в портфолио Кристофера Нолана, к которому он не писал сценарий сам, — "Бессонница".

Это версия норвежского детективного триллера Эрика Шёльдбьерга о полицейском (Стеллан Скарсгард), расследующем убийство в городе за полярным кругом.

Нолан перенес место действия из Норвегии на Аляску, на главную роль пригласил Аль Пачино.

Стилистически картина близка к оригиналу. Нолан удачно передал общую напряженную атмосферу, но при этом привнес что-то свое.

Кадр из фильма Бессоница 1997 года, Кадр из фильма Бессоница 2002 года
6 из 9

Единственный фильм в портфолио Кристофера Нолана, к которому он не писал сценарий сам, — "Бессонница".

Это версия норвежского детективного триллера Эрика Шёльдбьерга о полицейском (Стеллан Скарсгард), расследующем убийство в городе за полярным кругом.

Нолан перенес место действия из Норвегии на Аляску, на главную роль пригласил Аль Пачино.

Стилистически картина близка к оригиналу. Нолан удачно передал общую напряженную атмосферу, но при этом привнес что-то свое.

© Nordic Screen Production AS (1997), Alcon Entertainment (2002)
© Kadokawa Shoten (1998) MacDonald/Parkes Productions (2002)

Один из самых известных и страшных хорроров — японский "Звонок" про таинственную видеокассету, после просмотра которой раздается телефонный звонок. Поднявшему трубку выносят смертный приговор.

Интересно, что одноименный хоррор Гора Вербински в определенном смысле запустил тренд на ремейки японских ужастиков. В его версии журналистку Рэйчел, которая расследует загадочную гибель молодых людей и пытается спасти сына, сыграла Наоми Уоттс.

Американцы придумали своеобразный маркетинговый ход для рекламы: сотрудники студии оставляли на улицах Лос-Анджелеса видеокассеты с "проклятой" записью.

У Вербински получился не менее страшный хоррор с интересной манерой съемки и мрачной атмосферой.

Кадр из фильма Звонок 1998 года, кадр из фильма Звонок 2002 года
7 из 9

Один из самых известных и страшных хорроров — японский "Звонок" про таинственную видеокассету, после просмотра которой раздается телефонный звонок. Поднявшему трубку выносят смертный приговор.

Интересно, что одноименный хоррор Гора Вербински в определенном смысле запустил тренд на ремейки японских ужастиков. В его версии журналистку Рэйчел, которая расследует загадочную гибель молодых людей и пытается спасти сына, сыграла Наоми Уоттс.

Американцы придумали своеобразный маркетинговый ход для рекламы: сотрудники студии оставляли на улицах Лос-Анджелеса видеокассеты с "проклятой" записью.

У Вербински получился не менее страшный хоррор с интересной манерой съемки и мрачной атмосферой.

© Kadokawa Shoten (1998) MacDonald/Parkes Productions (2002)
© Canal+ España (1997), Artisan Entertainment (2001)

Иногда актеры играют и в оригинальной картине, и в ремейке. Скажем, Пенелопа Крус снялась в испанском фильме "Открой глаза" и его голливудской версии "Ванильное небо".

Успешного издателя Дэвида (Том Круз) после автокатастрофы преследуют странные видения, которые смешиваются с реальностью. Это одна из лучших драматических ролей Круза.

Режиссер Кэмерон Кроу говорил, что в картине можно найти около 500 отсылок к разным культурными явлениям: от книг и музыки до фильмов и живописи.

К тому же это один из немногих случаев, когда ремейк чуть ли не превзошел оригинал, во всяком случае Пенелопа Крус тут выглядит убедительнее и ярче.

Впрочем, "Открой глаза" — это больше триллер, а в Голливуде сняли своеобразную сказку.

Кадр из фильма Открой глаза, кадр из фильма Ванильное небо
8 из 9

Иногда актеры играют и в оригинальной картине, и в ремейке. Скажем, Пенелопа Крус снялась в испанском фильме "Открой глаза" и его голливудской версии "Ванильное небо".

Успешного издателя Дэвида (Том Круз) после автокатастрофы преследуют странные видения, которые смешиваются с реальностью. Это одна из лучших драматических ролей Круза.

Режиссер Кэмерон Кроу говорил, что в картине можно найти около 500 отсылок к разным культурными явлениям: от книг и музыки до фильмов и живописи.

К тому же это один из немногих случаев, когда ремейк чуть ли не превзошел оригинал, во всяком случае Пенелопа Крус тут выглядит убедительнее и ярче.

Впрочем, "Открой глаза" — это больше триллер, а в Голливуде сняли своеобразную сказку.

© Canal+ España (1997), Artisan Entertainment (2001)
© AP Photo / Richard Shotwell/Мосфильм, 1975

Есть несколько ремейков и советской классики. Истерн "Тринадцать" (1936) Михаила Ромма превратился в "Сахару" (1943) с Хамфри Богартом, а в 1995-м — в телеверсию с Джеймсом Белуши. "Солярис" Тарковского лег в основу одноименного фильма Стивена Содерберга 2002-го. В последние годы продали права на самую успешную в прокате картину "Холоп", короткометражку Юрия Быкова "Майор", хоррор "Спутник" и другие.

А в апреле стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией "Иронии судьбы". Надю и Женю сыграют Эмма Робертс и Томас Манн. Смелые люди!

Не всегда можно повторить успех: история, рассказанная на ином языке будет другой. Но если сюжет увлекателен и понятен, а диалоги небанальны, может получиться хорошее кино.

Мэделин Петш и Ольга Науменко в роли Гали в фильме Ирония судьбы, или с легким паром!
9 из 9

Есть несколько ремейков и советской классики. Истерн "Тринадцать" (1936) Михаила Ромма превратился в "Сахару" (1943) с Хамфри Богартом, а в 1995-м — в телеверсию с Джеймсом Белуши. "Солярис" Тарковского лег в основу одноименного фильма Стивена Содерберга 2002-го. В последние годы продали права на самую успешную в прокате картину "Холоп", короткометражку Юрия Быкова "Майор", хоррор "Спутник" и другие.

А в апреле стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией "Иронии судьбы". Надю и Женю сыграют Эмма Робертс и Томас Манн. Смелые люди!

Не всегда можно повторить успех: история, рассказанная на ином языке будет другой. Но если сюжет увлекателен и понятен, а диалоги небанальны, может получиться хорошее кино.

© AP Photo / Richard Shotwell/Мосфильм, 1975
 
КультураМартин СкорсезеАлен ДелонНиколь КидманКристофер НоланПенелопа КрусДэниел КрейгДжуд ЛоуТом КрузЛеонардо Ди КаприоРуни МараАль ПачиноДжек НиколсонНаоми УоттсМэттью ДэймонТильда СуинтонЗнаменитостиКино и сериалычто посмотреть
 
 
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