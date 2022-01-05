Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино
Первой Лиcбет Саландер, легендарной хакершей-интровертом, стала Нуми Рапас. Голливудские студии быстро поняли, что книги Стига Ларссона — хороший материал для франшизы, и сделали собственную версию.
Первая картина, снятая Финчером, вышла в России десять лет назад. В ней Дэниел Крейг и Руни Мара в скандинавских пейзажах расследовали таинственное исчезновение девушки под электронный саундтрек Трента Резнора и Аттикуса Росса.
Нельзя сказать, что экранизация не удалась: актерские работы на высоте, таинственная атмосфера на месте, да и бюджет в визуальные эффекты вложили не зря. Но если хочется настоящего скандинавского нуара, лучше обратиться к шведской картине.
Первой Лиcбет Саландер, легендарной хакершей-интровертом, стала Нуми Рапас. Голливудские студии быстро поняли, что книги Стига Ларссона — хороший материал для франшизы, и сделали собственную версию.
Первая картина, снятая Финчером, вышла в России десять лет назад. В ней Дэниел Крейг и Руни Мара в скандинавских пейзажах расследовали таинственное исчезновение девушки под электронный саундтрек Трента Резнора и Аттикуса Росса.
Нельзя сказать, что экранизация не удалась: актерские работы на высоте, таинственная атмосфера на месте, да и бюджет в визуальные эффекты вложили не зря. Но если хочется настоящего скандинавского нуара, лучше обратиться к шведской картине.
Адаптировать специфический французский юмор для американского зрителя — непростая задача. Но Брайан Крэнстон и Николь Кидман попробовали, приняв участие в голливудском варианте хита "1+1".
В оригинале обаятельный герой Омара Си Дрисс устраивается сиделкой к парализованному и угрюмому богачу Филиппу (Франсуа Клюзе). По мере того как они узнают друг друга, Филипп заново учится радоваться жизни, а Дрисс — оттачивает манеры.
В голливудской картине аристократом стал Крэнстон, а сиделкой —Кевин Харт. Кидман сыграла ассистентку Ивонну.
Историю дружбы, в которой герои проходят путь от растерянных до уверенных в себе людей, критики не очень оценили. Американскую ленту называли полной клише, манипулятивной и чересчур менторской.
Справедливости ради — фильм не так уж плох, но лучше его не сравнивать с оригиналом.
Адаптировать специфический французский юмор для американского зрителя — непростая задача. Но Брайан Крэнстон и Николь Кидман попробовали, приняв участие в голливудском варианте хита "1+1".
В оригинале обаятельный герой Омара Си Дрисс устраивается сиделкой к парализованному и угрюмому богачу Филиппу (Франсуа Клюзе). По мере того как они узнают друг друга, Филипп заново учится радоваться жизни, а Дрисс — оттачивает манеры.
В голливудской картине аристократом стал Крэнстон, а сиделкой —Кевин Харт. Кидман сыграла ассистентку Ивонну.
Историю дружбы, в которой герои проходят путь от растерянных до уверенных в себе людей, критики не очень оценили. Американскую ленту называли полной клише, манипулятивной и чересчур менторской.
Справедливости ради — фильм не так уж плох, но лучше его не сравнивать с оригиналом.
Психологическому триллеру "Талантливый мистер Рипли" Энтони Мингеллы с Мэттом Деймоном и Джудом Лоу про похождения харизматичного афериста пришлось непросто. Выдержать конкуренцию с оригиналом, в котором снимался Ален Делон ("На ярком солнце") сможет не каждый.
Франко-итальянская картина входила в сотню лучших фильмов в истории кино, среди ее поклонников — Мартин Скорсезе.
В версии Мингеллы некоторые жестокие фрагменты смягчены, а финал стал неясным.
Тем не менее картину приняли довольно тепло, отметили премиями. Но в основном критики непреклонны: Деймон может быть правдоподобным Рипли только для тех, кто никогда не видел Делона.
Психологическому триллеру "Талантливый мистер Рипли" Энтони Мингеллы с Мэттом Деймоном и Джудом Лоу про похождения харизматичного афериста пришлось непросто. Выдержать конкуренцию с оригиналом, в котором снимался Ален Делон ("На ярком солнце") сможет не каждый.
Франко-итальянская картина входила в сотню лучших фильмов в истории кино, среди ее поклонников — Мартин Скорсезе.
В версии Мингеллы некоторые жестокие фрагменты смягчены, а финал стал неясным.
Тем не менее картину приняли довольно тепло, отметили премиями. Но в основном критики непреклонны: Деймон может быть правдоподобным Рипли только для тех, кто никогда не видел Делона.
Кстати, Мартин Скорсезе тоже делает ремейки. Мало кто знает, что его криминально-драматический триллер "Отступники" — американская версия гонконгского фильма "Двойная рокировка".
Сценарий "Отступников" про хорошего и плохого полицейских написали на основе оригинала очень убедительно. Голливудская картина с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Деймоном и Джеком Николсоном получила четыре "Оскара", в том числе как лучший фильм.
"Я знаю кино Гонконга. Я чувствовал: то, что они делают — хорошо, у меня так не получится. Это история о доверии и предательстве, только поставленная в контекст ирландского католического мира Бостона", — объяснял Скорсезе.
Кстати, Мартин Скорсезе тоже делает ремейки. Мало кто знает, что его криминально-драматический триллер "Отступники" — американская версия гонконгского фильма "Двойная рокировка".
Сценарий "Отступников" про хорошего и плохого полицейских написали на основе оригинала очень убедительно. Голливудская картина с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Деймоном и Джеком Николсоном получила четыре "Оскара", в том числе как лучший фильм.
"Я знаю кино Гонконга. Я чувствовал: то, что они делают — хорошо, у меня так не получится. Это история о доверии и предательстве, только поставленная в контекст ирландского католического мира Бостона", — объяснял Скорсезе.
Хоррор Дарио Ардженто "Суспирия" стал, пожалуй, лучшим у режиссера и знаковой картиной в поджанре джалло. Ее можно назвать культовой из-за напряженной музыки, необычных ракурсов и резкой цветовой палитры.
Историю американской балерины, которая едет в Европу учиться в знаменитой танцевальной академии, переделал Лука Гуаданьино, превратив ужастик в мистический триллер.
Главное достоинство этой версии — актеры. В касте — Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец.
Режиссер признавался, что хотел взяться за ремейк сразу, как увидел оригинал больше 30 лет назад. Он справился: фильм — пугающий, завораживающий — не уступает первой картине.
Хоррор Дарио Ардженто "Суспирия" стал, пожалуй, лучшим у режиссера и знаковой картиной в поджанре джалло. Ее можно назвать культовой из-за напряженной музыки, необычных ракурсов и резкой цветовой палитры.
Историю американской балерины, которая едет в Европу учиться в знаменитой танцевальной академии, переделал Лука Гуаданьино, превратив ужастик в мистический триллер.
Главное достоинство этой версии — актеры. В касте — Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец.
Режиссер признавался, что хотел взяться за ремейк сразу, как увидел оригинал больше 30 лет назад. Он справился: фильм — пугающий, завораживающий — не уступает первой картине.
Единственный фильм в портфолио Кристофера Нолана, к которому он не писал сценарий сам, — "Бессонница".
Это версия норвежского детективного триллера Эрика Шёльдбьерга о полицейском (Стеллан Скарсгард), расследующем убийство в городе за полярным кругом.
Нолан перенес место действия из Норвегии на Аляску, на главную роль пригласил Аль Пачино.
Стилистически картина близка к оригиналу. Нолан удачно передал общую напряженную атмосферу, но при этом привнес что-то свое.
Единственный фильм в портфолио Кристофера Нолана, к которому он не писал сценарий сам, — "Бессонница".
Это версия норвежского детективного триллера Эрика Шёльдбьерга о полицейском (Стеллан Скарсгард), расследующем убийство в городе за полярным кругом.
Нолан перенес место действия из Норвегии на Аляску, на главную роль пригласил Аль Пачино.
Стилистически картина близка к оригиналу. Нолан удачно передал общую напряженную атмосферу, но при этом привнес что-то свое.
Один из самых известных и страшных хорроров — японский "Звонок" про таинственную видеокассету, после просмотра которой раздается телефонный звонок. Поднявшему трубку выносят смертный приговор.
Интересно, что одноименный хоррор Гора Вербински в определенном смысле запустил тренд на ремейки японских ужастиков. В его версии журналистку Рэйчел, которая расследует загадочную гибель молодых людей и пытается спасти сына, сыграла Наоми Уоттс.
Американцы придумали своеобразный маркетинговый ход для рекламы: сотрудники студии оставляли на улицах Лос-Анджелеса видеокассеты с "проклятой" записью.
У Вербински получился не менее страшный хоррор с интересной манерой съемки и мрачной атмосферой.
Один из самых известных и страшных хорроров — японский "Звонок" про таинственную видеокассету, после просмотра которой раздается телефонный звонок. Поднявшему трубку выносят смертный приговор.
Интересно, что одноименный хоррор Гора Вербински в определенном смысле запустил тренд на ремейки японских ужастиков. В его версии журналистку Рэйчел, которая расследует загадочную гибель молодых людей и пытается спасти сына, сыграла Наоми Уоттс.
Американцы придумали своеобразный маркетинговый ход для рекламы: сотрудники студии оставляли на улицах Лос-Анджелеса видеокассеты с "проклятой" записью.
У Вербински получился не менее страшный хоррор с интересной манерой съемки и мрачной атмосферой.
Иногда актеры играют и в оригинальной картине, и в ремейке. Скажем, Пенелопа Крус снялась в испанском фильме "Открой глаза" и его голливудской версии "Ванильное небо".
Успешного издателя Дэвида (Том Круз) после автокатастрофы преследуют странные видения, которые смешиваются с реальностью. Это одна из лучших драматических ролей Круза.
Режиссер Кэмерон Кроу говорил, что в картине можно найти около 500 отсылок к разным культурными явлениям: от книг и музыки до фильмов и живописи.
К тому же это один из немногих случаев, когда ремейк чуть ли не превзошел оригинал, во всяком случае Пенелопа Крус тут выглядит убедительнее и ярче.
Впрочем, "Открой глаза" — это больше триллер, а в Голливуде сняли своеобразную сказку.
Иногда актеры играют и в оригинальной картине, и в ремейке. Скажем, Пенелопа Крус снялась в испанском фильме "Открой глаза" и его голливудской версии "Ванильное небо".
Успешного издателя Дэвида (Том Круз) после автокатастрофы преследуют странные видения, которые смешиваются с реальностью. Это одна из лучших драматических ролей Круза.
Режиссер Кэмерон Кроу говорил, что в картине можно найти около 500 отсылок к разным культурными явлениям: от книг и музыки до фильмов и живописи.
К тому же это один из немногих случаев, когда ремейк чуть ли не превзошел оригинал, во всяком случае Пенелопа Крус тут выглядит убедительнее и ярче.
Впрочем, "Открой глаза" — это больше триллер, а в Голливуде сняли своеобразную сказку.
Есть несколько ремейков и советской классики. Истерн "Тринадцать" (1936) Михаила Ромма превратился в "Сахару" (1943) с Хамфри Богартом, а в 1995-м — в телеверсию с Джеймсом Белуши. "Солярис" Тарковского лег в основу одноименного фильма Стивена Содерберга 2002-го. В последние годы продали права на самую успешную в прокате картину "Холоп", короткометражку Юрия Быкова "Майор", хоррор "Спутник" и другие.
А в апреле стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией "Иронии судьбы". Надю и Женю сыграют Эмма Робертс и Томас Манн. Смелые люди!
Не всегда можно повторить успех: история, рассказанная на ином языке будет другой. Но если сюжет увлекателен и понятен, а диалоги небанальны, может получиться хорошее кино.
Есть несколько ремейков и советской классики. Истерн "Тринадцать" (1936) Михаила Ромма превратился в "Сахару" (1943) с Хамфри Богартом, а в 1995-м — в телеверсию с Джеймсом Белуши. "Солярис" Тарковского лег в основу одноименного фильма Стивена Содерберга 2002-го. В последние годы продали права на самую успешную в прокате картину "Холоп", короткометражку Юрия Быкова "Майор", хоррор "Спутник" и другие.
А в апреле стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией "Иронии судьбы". Надю и Женю сыграют Эмма Робертс и Томас Манн. Смелые люди!
Не всегда можно повторить успех: история, рассказанная на ином языке будет другой. Но если сюжет увлекателен и понятен, а диалоги небанальны, может получиться хорошее кино.