https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766683255.html

В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками

В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками - РИА Новости, 05.01.2022

В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками

В Алма-Ате идет перестрелка, протестующие вооружены автоматами, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T23:51

2022-01-05T23:51

2022-01-05T23:58

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Алма-Ате идет перестрелка, протестующие вооружены автоматами, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев."В Алма-Ате идет перестрелка. По словам очевидцев, протестующие вооружены... автоматами", - говорится в сообщении.Как сообщается, в городе идет спецоперация, а ранее в МВД призвали граждан не выходить на улицу.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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