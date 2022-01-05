https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766682493.html

СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров

СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров - РИА Новости, 05.01.2022

СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров

Масштабная зачистка города Алма-Аты от мародеров планируется на утро 6 января, сообщило местное агентство KazTAG. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T23:46

2022-01-05T23:46

2022-01-05T23:46

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Масштабная зачистка города Алма-Аты от мародеров планируется на утро 6 января, сообщило местное агентство KazTAG."Сообщается о планируемой с утра 6 января масштабной зачистке Алма-Аты от мародеров и зачинщиков беспорядков", - сообщается в Telegram агентства.Ранее заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе идет антитеррористическая спецоперация.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766661772.html

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766673995.html

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в мире, одкб, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан