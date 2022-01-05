https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766681214.html

В Алма-Ате начались бои

В Алма-Ате начались бои - РИА Новости, 05.01.2022

В Алма-Ате начались бои

Агентство Sputnik со ссылкой на очевидцев сообщило о боях в Алма-Ате. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T23:21

2022-01-05T23:21

2022-01-05T23:59

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

казахстан

алматинская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Агентство Sputnik со ссылкой на очевидцев сообщило о боях в Алма-Ате."В Алма-Ате идет перестрелка. По словам очевидцев, протестующие вооружены <...> автоматами", — говорится в сообщении.На публикуемом видео слышна, предположительно, стрельба очередями.Как заявлял заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров, в городе началась антитеррористическая операция.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза сообщал, что террористы бесчинствуют, захватывают помещения со стрелковым оружием, ведут бои с курсантами училищ. По его словам, под Алма-Атой развернулся бой с участием воздушно-десантных подразделений.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей. В ходе подавления беспорядков погибли восемь полицейских и бойцов Нацгвардии, двое военных, более 300 силовиков получили ранения.На всей территории республики действует режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

https://ria.ru/20220105/obraschenie-1766673066.html

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алма-ата

казахстан

алматинская область

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в мире, алма-ата, казахстан, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан