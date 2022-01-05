https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766679951.html

При антитеррористической операции в Алма-Ате погибли двое военных

При антитеррористической операции в Алма-Ате погибли двое военных - РИА Новости, 05.01.2022

При антитеррористической операции в Алма-Ате погибли двое военных

В ходе боев в аэропорту Алма-Аты погибли военные, сообщило издание Zakon.kz. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T23:05

2022-01-05T23:05

2022-01-05T23:56

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В ходе боев в аэропорту Алма-Аты погибли военные, сообщило издание Zakon.kz.По словам замглавы города Ержана Бабакумарова, в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, силовики освободили воздушную гавань. Аэропорт переводят в штатный режим работы.Кроме того, по данным МВД, в разных районах Казахстана при подавлении беспорядков погибли восемь полицейских и бойцов Нацгвардии. Ранения получили 317 силовиков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766673631.html

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в мире, казахстан