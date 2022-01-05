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При антитеррористической операции в Алма-Ате погибли двое военных
При антитеррористической операции в Алма-Ате погибли двое военных - РИА Новости, 05.01.2022
При антитеррористической операции в Алма-Ате погибли двое военных
В ходе боев в аэропорту Алма-Аты погибли военные, сообщило издание Zakon.kz. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T23:05
2022-01-05T23:05
2022-01-05T23:56
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В ходе боев в аэропорту Алма-Аты погибли военные, сообщило издание Zakon.kz.По словам замглавы города Ержана Бабакумарова, в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, силовики освободили воздушную гавань. Аэропорт переводят в штатный режим работы.Кроме того, по данным МВД, в разных районах Казахстана при подавлении беспорядков погибли восемь полицейских и бойцов Нацгвардии. Ранения получили 317 силовиков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан
23:05 05.01.2022 (обновлено: 23:56 05.01.2022)
При антитеррористической операции в Алма-Ате погибли двое военных
Двое военных погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты