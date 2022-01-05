https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766675874.html

Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана назначили Сагимбаева

Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана назначили Сагимбаева - РИА Новости, 05.01.2022

Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана назначили Сагимбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении председателем Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Ермека Сагимбаева, сообщила... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:12

2022-01-05T22:12

2022-01-05T22:38

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

карим масимов

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении председателем Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Ермека Сагимбаева, сообщила пресс-служба главы государства."Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа главы государства, опубликованного пресс-службой.С сентября 2016 года КНБ Казахстана возглавлял Карим Масимов.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766676603.html

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казахстан, в мире, карим масимов, касым-жомарт токаев