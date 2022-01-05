https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766675874.html
Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана назначили Сагимбаева
Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана назначили Сагимбаева - РИА Новости, 05.01.2022
Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана назначили Сагимбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении председателем Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Ермека Сагимбаева, сообщила... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T22:12
2022-01-05T22:12
2022-01-05T22:38
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
карим масимов
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении председателем Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Ермека Сагимбаева, сообщила пресс-служба главы государства."Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в тексте указа главы государства, опубликованного пресс-службой.С сентября 2016 года КНБ Казахстана возглавлял Карим Масимов.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, в мире, карим масимов, касым-жомарт токаев
22:12 05.01.2022 (обновлено: 22:38 05.01.2022)
Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана назначили Сагимбаева
Председателем Комитета нацбезопасности Казахстана стал экс-глава службы госохраны Сагимбаев